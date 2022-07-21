العنجري: تحفيز المبادرين يخفف الضغط على الحكومة

مال وأعمال

أكد رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة المهندس محمد العنجري أن قطاع الأعمال المحلي يعد احد أهم القطاعات التي تسهم في بناء دعائم الاقتصاد الوطني بشقية الحكومي والأهلي مبيناً أن تهيئة المناخ لتطوير قطاع الأعمال في الكويت يفتقر إلى الشراكة الفاعلة بين القطاعين من أجل بناء أسس تنموية سليمة وناجحة وسريعة.



وافاد العنجري في تصريحات خاصة لـ النهار أن أجهزة الدولة المعنية بجوانب التنمية الاقتصادية كونها مسؤولة عن إعداد دراسات الجدوي للمشاريع وطرحها ودعم تنفيذها وإنجازها لتحسين المناخ الاقتصادي وليس العكس،يصطدم بدورة مستندية طويلة تعرقل من يبادر بمشروع فضلا عن بطء الإجراءات الإدارية والتحديات والمعوقات التي ينتج عنها إحباط ويأس لدى المستثمر الصغير وينتج عن تلك العراقيل،عزوف وابتعاد جيش مخرجات التعليم الجامعي ومن يملكون الفكر والإبداع والتطور ولديهم الرغبة لخدمة وطنهم بكل ما تحمله الكلمة من الاقتراب من العمل الحر والاستثمار وينحصر جل تفكيره في الوظيفة الحكومية وهنا نرى الفجوة بين خطط الحكومة لتوطين الأعمال وفي المقابل عدم رغبة المخرجات في مواجهة التحديات بالعمل بالقطاع الأهلي لذا أصبحت الحلول المبتكرة والتكنولوجية هي الوسيلة لتقليص الدورة المستندية في قطاع الأعمال ومن هنا يمكن لمتخذ القرار تحفيز مخرجات التعليم والشباب للدخول في قطاع الأعمال بشكل مريح وجاذب.



مشاريع كبري



وأوضح العنجري ان طرح المشاريع الكبرى بشكل متنوع يتلاءم مع متطلبات العصر إنما يحقق الفرص للمستثمر الكبير وللكيانات الاستثمارية ورؤوس الأموال معرباً عن امله في أن يتم تصحيح بعض برامج الترويج والتسويق للمشاريع المحلية الكبري لأنه ورغم ما تتحدث عنه الجهات المعنية بهذه الأنواع من الاستثمارات وما تقدمه من عروض وامتيازات لجذب المستثمرين من الخارج إلا أن الواقع الحالي لحجم المشروعات يعكس ضعف الأداء وينذر بضرورة تعديل الأخطاء أو تغيير السياسات التي توضع لأجهزة الدولة المعنية لمباشرة هذه النوعية من الاستثمارات مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة تمكين الشباب ومخرجات التعليم من المساهمة في الإقتصاد بشكل أفضل يقوم علي سهولة ويسر في بيئة العمل.



ودعا العنجري إلى ضرورة عدم تجاهل شريحة وطنية من مخرجات التعليم المتوسط والعالي ممن درسوا تخصصات اقتصادية أن توفر لهم الأجهزة المنوطة الفرص الاستثمارية المواتية لتدفع بذلك عناصر وطنية أخرى إلى التوجه للقطاع الحر والاستثمار بعيدا عن الوظيفة الحكومية مؤكداً في الوقت ذاته أن فشل البعض من المبادرين لا يعني أننا نتوقف بعجلات قطار يسير على قضبان فولاذية، لتصدأ القضبان وتحترق المشاريع وتموت الإبداعات والمبادرات مؤكداً أن الخسائر القريبة قد تحقق مكاسب بعيدة والسوق يتعرض للربح والخسارة وهنا على المعنيين أن يساندوا المشاريع التي تتعرض للخسارة بسواعد ابنائها لنخرج في النهاية باقتصاد قوي للدولة ينافس إقليميا ودوليا لاسيما في ظل التطورات السريعة للأسواق وما وراءها من منافسات شرسة تتطلب مواجهة وقوى اقتصادية والكويت لديها المقومات كافة، البشرية والمالية والطبيعية إذا لابد وأن هناك خلل يتطلب معالجة شاملة وعاجلة من جميع الجوانب ومن الأجهزة كافة حتى يمكن اعادة تطوير هذا القطاع المهم لتنمية مشاريع التجزئة والصناعات الوطنية والحرفية وتنميتها بالشكل المناسب للمنافسة.



المشاريع الصغيرة



وافاد العنجري إلى أنه وبالرغم من وجود عدد كبير من المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الكويت، وخاصة في قطاع التجزئة وقطاعات الخدمات غير المالية، الا أن مساهمتها في الاقتصاد هامشية عند 4% من إجمالي الناتج المحلي مبيناً أن هذه الفجوة تثيرالقلق بشكل خاص عند المقارنة بالبلدان المرتفعة الدخل وبلدان الأسواق الناشئة حيث تشكل هذه المشروعات أغلبية النشاط الاقتصادي وتسهم بنسبة 50% و40% من إجمالي الناتج المحلي على التوالي، ولا تشغّل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الكويت سوى 23% من مجموع قوة العمل أي أقل من نصف مجموع ما توفره هذه المشروعات من وظائف في مجموعتي البلدان المرتفعة الدخل وبلدان الأسواق الناشئة وهو ما يعني أننا بحاجة لتوظيف وتسخير جزء من المقومات الطبعية لهذه المشاريع ومنها توفير الأراضي والمواد الخام والبنى التحتية وانشاء مناطق اقتصادية يتخصص بعضها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.



وذكر أن إزالة الحواجز الأساسية التي تعوق نمو المشروعات هو الحل لتنمية هذا القطاع الذي يحقق فرص الإغراء للكوادرالوطنية للاتجاه نحو العمل مطالبا بضرورة وضع حلول عملية فيما يتعلق بالإجراءات االإدارية والحكومية التي تعوق بناء اقتصاد وطني يفتقر للقطاع الخاص ودوره الحيوي في التنمية.

وتابع إن بناء بيئة نشطة لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة أمر حيوي لتعزيز التنوع الاقتصادي في الكويت على المدى البعيد وعليه يجب أن يلعب القطاع الخاص على مدى السنوات العشرين المقبلة دورا رائدا في تهيئة فرص العمل للجيل القادم من المواطنين في وسيعتمد النجاح في هذا المسعى إلى حد كبير على إتاحة نظام يتلاءم مع تنمية ريادة الأعمال.



وحول دور الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة قال العنجري لقد أنشئ الصندوق في أبريل 2013 ويعد مؤسسة عامة مستقلة تأسست برأسمال ملياري دينار كويتي، أي حوالي 6 مليارات دولار إلا أن دوره ضعيف رغم أن هناك مشاريع نفذها وتكللت بالنجاح لكن يجب أن تخطو هذه الإدارة بسرعة أكبر وبأهداف استراتيجية أوسع نحو تحقيق الهدف الأسمى للصندوق الوطني في المساعدة على توفير فرص عمل منتجة للحرفيين والمبدعين وللمهنيين الكويتيين والأكاديميين وذوي الاحتراف ومن لديهم فكر وابتكار يدعم القطاع الخاص وذلك بهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد والمساعدة على تنويع الدخل.



التنمية الاقتصادية



وعلق العنجري على المشاريع الاستثمارية مبينا أنها تعد واحدة من بين الأدوات الفاعلة في تعبئة وتوجيه عناصر الإنتـاج اللازمـة والكافية لمقتضيات الانتقال من الركود إلى التطور والتنمية الاقتصادية، حيث ان المشاريع الاستثمارية لها أهميـة كبيـرة بالنسبة للاقتصاد الوطني بصفة عامة، وبالنسبة للوحدات الاقتصادية بصفة خاصة. لما كانت هذه المشروعات تتمتع بالأهمية البالغة، والتأثير المباشر على حجم الاستثمارات،

وبين أنه لابد من التقليل من نسب فشل المشاريع الاستثمارية نظرا لما تنتج عنها من إهدار للموارد والطاقات، وهذا بإخضـاعها إلـى دراسـات الجدوى الاقتصادية قبل تنفيذها، والتي تسمح بالتحديد القبلي لإمكانية النجاح والقدرة على مواجهة المخـاطر وعدم اليقين من المستقبل.



إن الاهتمام بدراسة الجدوى المالية يرجع إلى كونها وسيلة تساعد في اتخاذ قرارات استثمارية رشيدة مما يسمح بتحقيق الكفاءة الاقتصادية في استخدام القدر المتاح من الموارد المالية. ولقد حاولنا في هذا البحث إبراز أهمية دراسة الجدوى المالية فـي تقيـيم المنشـأ.

وذكر أن الجمعية تحرص على متابعة ملفات المبادرين ودعمهم بطرح التحديات والإشكاليات وكل ما يواجهون من معوقات لعرضها على المسؤولين لإيجاد الحلول وقد نجحت في عقد اجتماعات مع قياديين وتمكنت من حل بعض الإشكاليات وتسعى إلى تعزيز العمل بقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال خطتها المستقبلية بهذا الشأن.

