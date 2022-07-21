«لوياك» تتعاون مع «أجيال» لتحقيق التنمية المستدامة لفئة الشباب

مال وأعمال

وقّعت منظمة «لوياك» غير الربحية، و شركة «أجيال» العقاريّة اتفاقيّة تعاون تُعتبر الأولى من نوعها في الكويت، بين القطاع الخاص ومنظمة غير ربحيّة تساند وتحتضن الأعمال الهادفة غير الربحيّة ضمن سياق مشروعها الجديد الذي أطلقته تحت عنوان «الأندلس»

وتشكّل الاتفاقية منطلقًا لترسيخ مجمّع «الأندلس»، بصفته وجهةً تاريخيّة للعمالقة والفنّانين لأداء وتقديم أرقى أنواع الفنون وأعرقها على أرض الكويت، وهي تهدف إلى نشر الوعي حول أهميّة الثقافة والفنون، ودورهما الأساسي للارتقاء بالمجتمع وإبراز المواهب والطاقات الشابّة.

تتمثّل أهميّة اتفاقيّة التعاون هذه، بما لـ«الأندلس» و«لوياك» من تأثيرٍ في المجتمع، حيث يُعتبر «الأندلس» مركزًا متكاملًا يجمع بين المهنيّة والترفية والتجربة الفريدة الراقية. أمّا «لوياك» فتُعرف بفعاليّاتها الشاملة التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة لفئة الشباب خصوصًا والمجتمع عمومًا. وهذا ما يجعل من الاتفاقيّة محطّةً لتكريس علاقة مثاليّة تمهّد لنجاحٍ وتطوّرٍ استراتيجيّ قريبٍ لكلا الطرفين.

وقد قالت فارعة السقاف، رئيس مجلس إدارة «لوياك» والعضو المنتدب لـ«أكاديمية لوياك للفنون – لابا»: «إنّ سعادتنا كبيرة في «لوياك» بهذه الاتفاقية لأسبابٍ عدّة، إذ يُعدّ توقيع هذا العقد مع شركةٍ عريقةٍ، كشركة «أجيال» العقارية، مكسبًا وإنجازًا مهماً في مسيرتنا التنموية التي تحمل أهدافًا استراتيجيّة مهمة في خدمة المجتمع، وفي مصلحة «لوياك»، كمؤسّسة مجتمعٍ مدنيّ تسعى للاستدامة».

واعتبرت أنّ هذه الاتفاقية «تحقّق لنا أهدافًا مرحليّة نسعى إليها باستمرار، وهي تفعيل وتوسيع شبكة علاقاتنا مع القطاع الخاص بطريقةٍ أكثر تفاعلًا وإيجابيّة، وهي خطوة مهمّة جدًّا باتّجاه أهدافنا البعيدة المدى التي تعزّز ترابط المجتمع وتمكينه من أجل السلام والرخاء. فمنذ عشرين عامًا حتّى اليوم، نسير على خطى ثابتة، مؤمنين بأهميّة الشراكات المجتمعيّة ودورها في التنمية المستدامة. فالعمل التنموي المثمر لا يتحقّق إلّا بالشراكات الفاعلة».

وأكدت السقاف إفادتها، بقولها: «لا تنمية أُحاديّة المصدر، لذلك كنّا وما زلنا نسعى لزيادة شركائنا الّذين نلتقي معهم في الرؤية». وكانت الاجتماعات التحضيريّة لتوقيع العقد ممتعة جدًّا، إذ تضمّنت مناقشة أفكارٍ خلّاقة ومبدعة تهدف إلى إثراء المشهد الثقافي في الكويت. كما كان اهتمام الإدارة التنفيذيّة ومتابعتها، برئاسة عبد العزيز الخترش، بمنتهى المهنيّة والاحترافيّة».

وختمت السقاف بقولها: «سيكون لكلّ من «لابا» و«لوياك» دورٌ رئيسيٌّ في تنفيذ الأنشطة والفعاليات التي سنلتزم بها والتي ستتنوّع من حيث الفكرة والمضمون ونوعيّة النشاط، مستندين إلى خبرتنا السابقة في هذا المجال، خلال العقدين الماضيين، والتي كانت أكثر وضوحًا وتأثيرًا في المشهد الثقافي في الأعوام العشرة الماضية».

ومن جانبه صرّح عبد العزيز الخترش – الرئيس التنفيذي لشركة «أجيال» العقارية والترفيهيّة ان «رؤيتنا للأندلس أبعد من مجرّد اعتباره مشروعًا متعدّد الاستخدامات، حيث قمنا بتصميمه ليصبح مساحةً تفاعليّةً للخبرات الاحترافيّة في مكانٍ واحدٍ».

وأضاف الخترش: «إنّ الاتفاقيّة الموقّعة مع منظمة «لوياك» تعزّز رؤية الشركة المتمثّلة في دعم المجتمع المدني وتوفير المناخ المناسب لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لإظهار إبداعاتهم وأفكارهم في مجمّع الأندلس، وذلك لما لدى «لوياك» من خبرةٍ واسعةٍ وسجلٍ حافلٍ بالنجاح في هذا المجال».

