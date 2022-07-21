«الكويتية» نظَّمت رحلة للمشاركين في المخيَّم الصيفي للمركز العلمي

مال وأعمال

ضمن سعيها لتطبيق برنامجها للمسؤولية الاجتماعية تجاه المجمتع، نظمت شركة الخطوط الجوية الكويتية رحلة ميدانية تثقيفية للأطفال المشاركين في برنامج المخيم الصيفي للمركز العلمي في الشركة، حيث تخللت الرحلة زيارة إلى حظيرة الطائرات في دائرة الهندسة والتعرف على آلية واجراءات عمل الدائرة لصيانة الطائرات إضافة إلى تقديم الهدايا التذكارية التي تحمل شعار الناقل الوطني الامر الذي أدخل السرور والبهجة في نفوس الاطفال المشاركين.

وبهذا الشأن، عبر مدير دائرة الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة في الشركة خالد البستان عن سعادته باستقبال الأطفال المشاركين في المخيم الصيفي للمركز العلمي، مشيراً إلى أن تلك الزيارة فرصة ثمينة لأبنائنا للتعرف على أسطول الخطوط الجوية الكويتية الحديث وما وصل إليه اليوم من تطور في إجراء الصيانة الفنية والتقنية للطائرات. وأضاف البستان قائلاً: «سعياً منها لتطبيق برامجها الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية من حيث دعم وتشجيع الاجيال القادمة من أبنائنا وبناتنا الطلبة، تحرص الخطوط الجوية الكويتية على تنظيم مثل هذه الرحلات في مرافقها المختلفة لتغرس الطموح والمعلومات عند الاطفال بما يسهم بشكل كبير في اكتشاف مواهبهم وميولهم منذ الصغر، وتعد هذه الرحلات للبرامج الصيفية طريقة تشويقية وغير تقليدية لتكسرالروتين اليومي الخاص بالدراسة وتحتوي على فائدة كبيرة للطلبة سواء كانت الرحلة علمية، أو ثقافية أو ترفيهية تنعكس على الطلاب بشكل إيجابي وتزيد من مخزون معلوماتهم عن ناقلهم الوطني لدولة الكويت».

