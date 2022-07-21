60 % من الشباب الكويتي يرغبون في بدء مشروع خاص

مال وأعمال

كشف تقرير الكويت الوطني الأول، تموله مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، والصادر اليوم، أن 23.3% من الأسر في الكويت تعرض دخلها المادي إلى انخفاض حاد خلال جائحة كورونا، في ظل ثبات دخل 37.7% من الأسر. ولفت التقرير، والذي يعد أول مشروع علمي يسهل الوصول إلى بيانات ريادة الأعمال والابتكار المحلية ويعزز توافرها، ويستعرضها مقارنة بالبيانات العالمية، إلى أن انخفاض الدخل لدى الأسر ضرب 33.3% من الأسر المقيمة في البلاد مقابل 8.2% من الأسر الكويتية،

في حين كشفت عينة أخرى من المشاركين باستطلاع الرأي الخاص بالتقرير عن تحقيق 5.1% من الأسر الكويتية زيادة مالية في ذات الفترة. ورغم الخسائر التي عانت منها الأسر في الكويت خلال جائحة كورونا، إلا أن هناك تفاؤلا حسب التقرير، حيث أبلغ 8% من المستطلعة آراؤهم عن وجود زيادة اجمالية في دخل أسرهم، النسبة التي تعتبر الأعلى بين جميع اقتصادات الشرق الأوسط وافريقيا حسب التقرير.

وأثنى التقرير على الجهود التي مارسها رواد الأعمال خلال جائحة كورونا العام الماضي، حيث حققوا نجاحات مختلفة تجاوزا من خلالها الكثير من الأزمات، وتحولوا سريعا إلى استخدام العالم الرقمي في عمليات البيع والشراء، حيث كانت الكويت الأعلى في نشاط ريادة الأعمال في المراحل المبكرة وفق استطلاع «TEA» حيث بلغت النسبة 19.2% بالمقارنة مع جميع اقتصادات الشرق الأوسط المشابهة، حيث تقدمت على كل من قطر والسعودية.

وفتحت الجائحة للشباب الكويتي الطموح للدخول إلى عالم ريادة الأعمال بدلا من الانتظار للحصول على وظائف حكومية أو أخرى في القطاع الخاص، حيث يبحث 60.6% من الشباب الكويتي عن فرص جديدة لمشاريعهم وأفكارهم لتحقيق الأرباح، كما ودخل 30.6% إلى هذا العالم.

في المقابل، كانت الجائحة ومكوناتها ثقيلة على 50.9% من المواطنين نظرا لتوقف اعمالهم خلال جائحة كورونا. وكشف التقرير أن 62.1% من الشباب الكويتي اعربوا عن رغبتهم في البدء بأعمال خاصة بهم خلال السنوات الثلاث المقبلة، وهي النسبة الأعلى مقارنة مع دول الشرق الأوسط وافريقيا والتي شملهم الاستطلاع.

وأكد الكويتيون في اجاباتهم أن عملية البدء في المشاريع لن تكون مرتبطة بجائحة جديدة او تعرضهم لخطر وظيفي، حيث إنّ هناك جدية لديهم للبحث عن مشاريع تلبي افكارهم، كما أكد 64.5% من الكويتيين أنه من السهولة البدء في الأعمال، في حين يحتاج الأمر إلى مهارات ومعرفة لتجنب الخوف من الفشل الذي أصاب 50.8% من العينة المستهدفة. ويطمح رواد الأعمال بنسبة 76% إلى بناء ثروة مالية وتحقيق عائد مرتفع من أعمالهم الخاصة، في حين توجه 59.7% إلى الأعمال من أجل ايجاد ما يناسبهم من وظائف في ظل ندرتها سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، في حين يعتبر 40.1% أن قيادتهم عمل خاص يأتي بهدف البحث عن ما هو مختلف للعالم.

