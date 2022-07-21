الصالة الشتوية الأولمبية.. نقلة رياضية نوعية

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يعد نادي الألعاب الشتوية في منطقة بيان وجهة مفضلة لدى الاطفال والشباب من عمر خمسة أعوام حتى الـ15 لممارسة مختلف الرياضات الجليدية والتدرب عليها في المدرسة التابعة للنادي.

ويمارس الشباب في (النادي) الذي يندرج تحت مظلة الهيئة العامة للرياضة رياضات الهوكي والسكيب والسبيد وغيرها من الرياضات الجليدية.

وتحظى الرياضات الشتوية بشعبية كبيرة في كثير من دول العالم منذ زمن بعيد وتعتبر أسرع الرياضات انتشارا بين الرياضيين وخير دليل على ذلك تنظيم اللجنة الأولمبية الدولية دورة الألعاب الشتوية الأولمبية كل أربع سنوات التي تحظى بمتابعة جماهيرية واسعة على غرار دورة الألعاب الصيفية.

وفي الكويت تشهد الرياضات الشتوية اقبالا متزايدا من الشباب عاما بعد عام ومن الجنسين إذ يمارسون ألعاب (الهوكي على الجليد) و(فيغر) أو الاستعراض على الجليد و(السرعة على الجليد) و(التزحلق على الجليد) و(كيرلنج) بإشراف نادي الألعاب الشتوية الكويتي إذ بدأ الشباب الكويتيون منذ ثمانينيات القرن الماضي ممارسة هذه الرياضات من خلال تشكيل فريق كويتي من الهواة للعبة الهوكي على الجليد.

وشكل عدم وجود صالة تزلج خاصة بالنادي تكون تحت تصرف اللاعبين واللاعبات متى أرادوا ممارسة تدريباتهم ومبارياتهم عائقا كبيرا أمام تطوير اللعبة ونشرها بصورة أكبر إلى أن بات هذا الحلم الذي راود عشاق هذه الألعاب قريبا من التحقق بفضل جهود مجلس ادارة النادي والدعم الحكومي من الهيئة العامة للرياضة.

وشرع النادي في تشييد منشأة خاصة به عبارة عن صالة ألعاب شتوية ذات مواصفات أولمبية في ساحة منطقة (بيان) التابعة للهيئة العامة للرياضة لتكون حاضنة لأنشطة النادي وتستوعب تدريبات اللاعبين واللاعبات في الألعاب الخمس التي يشرف عليها النادي علاوة على استضافة مختلف البطولات المحلية والدولية في تلك الألعاب.

وفي هذا السياق قال رئيس النادي فهيد العجمي لـ (كونا) إن تشييد هذه المنشأة شكل نقلة نوعية للالعاب الشتوية الكويتية واسهم بزيادة حتمية لاعداد ممارسي هذه الرياضات الاولمبية الشتوية في البلاد معربا عن سعادته وجميع منتسبي النادي من لاعبين واجهزة فنية وادارية بهذا الانجاز المهم.

من جانبه اكد نائب رئيس النادي خالد المطيري في تصريح مماثل لـ(كونا) ان تواجد هذه المنشأة أنهى معاناة اللاعبين الكبيرة بعدم انتظام التدريبات اثناء استخدام النادي لصالة التزلج لكونها ليست متوفرة بشكل دائم قبل ان تغلق ابوابها اخيرا.

وقال المطيري سيتاح للاعبين اوقاتا اكبر لممارسة رياضاتهم واداء تدريباتهم في اجواء رياضية آمنة وسهلة «ما سينعكس ايجابا على تطور مستوياتهم الفنية».

وتوقع زيادة جذب اعداد اكبر من ممارسي الالعاب الشتوية في البلاد لا سيما اللاعبين من صغار السن منوها بتعاون كل منتسبي النادي وعملهم الدؤوب في انجاز هذا المعلم الذي كان مطلبا وامنية لكل المهتمين بهذه الرياضات.

ومؤخرا، حصل نادي الألعاب الشتوية الكويتي على عضوية الاتحاد الدولي (للفيغر) الاستعراض الفني على الجليد (ISU) بعد استيفائه لجميع المتطلبات الرياضية والفنية والإدارية وفي مقدمتها إقامة مسابقات محلية والمشاركة في عدد من البطولات القارية والدولية.

وتعمل موافقة الاتحاد الدولي (للفيغر) على تطوير هذه اللعبة الخاصة بالفتيات في البلاد في ظل فرص الاحتكاك واكتسابهن الخبرة عبر المشاركات الدولية التي ستكون بصفة أكثر بعد هذا الانضمام علاوة على أن النادي عضو في الاتحاد الآسيوي للعبة ويواظب على المشاركة في البطولات الآسيوية.

