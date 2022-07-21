فيصل آل ثاني: «ميتاسرّا» هدفها الريادة في قطاعي الإعلام والإنتاج

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وقَّعت مجموعة الفيصل القابضة اتفاقاً مع شركة دولوديزغين التركية للإنتاج السينمائي والتلفزيوني؛ لتأسيس شركة إنتاج تلفزيوني وسينمائي مشتركة في الدوحة تحت اسم ميتاسرّا.

وقال الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، مؤسس مجموعة الفيصل القابضة إن الشركة الجديدة ميتاسرّا تهدف لإدخال المجموعة إلى قطاع الإعلام والإنتاج بشكل ريادي، بفضل التقنيات التي تعتمدها.

ومن المقرر أن تعمل الشركة الجديدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب عملها داخل قطر.

كما صرح الرئيس التنفيذي لشركة دولوديزغين التركية كوراي ديمير قوله: إن الشراكة تجمع شركته بكبريات الشركات القطرية، وأن أنشطة (ميتاسِرّا) سترتقي لاحقاً إلى العالمية.

ولفت ديمير إلى أن عمل الشركة سيقتصر في البداية على العمل داخل قطر والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأضاف: نهدف لتقديم خدمات الإنتاج والإعلام، وسنكون حاضرين في مونديال قطر 2022، وأيضاً عبر محتويات الأفلام والدعاية.

ومن المقرر أن يتضمن نطاق أعمال الشركة الإنتاج السينمائي والتلفزيوني والمنصات الرقمية، بالإضافة إلى الأفلام والمسلسلات والبرامج التجارية والوثائقية.

