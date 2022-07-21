محمد منير يتغلَّب على أحزانه وسط جمهوره بالإسكندرية

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في واحدة من ليالي الطرب الأصيل والتي غاص فيها الجمهور في ذكرياته القديمة، على أنغام صوت الجنوب، عاش جمهور الكينج محمد منير حالة من السعادة والبهجة، فبعد غياب 10 سنوات كاملة عن جمهور الإسكندرية، عاد الكينج ليعيش ساعات مع جمهوره.

ورغم التأثر الشديد الذي غلب علي الكينح محمد منير وبكائه خلال إحيائه الحفل لوفاة صديقه ورفيق مشواره الفني رومان بونكا والذي توافق مع يوم تشييع جنازته وفقا لتقاليد بلده في ألمانيا ألا أن الفنان الكبير أضفى حالة من البهجة للآلاف من محبيه ممن تواجدوا من مختلف محافظات الجمهورية والعالم العربي.

ظهور محمد منير صامدا على خشبة المسرح يطرب الأجواء ويشجي محبيه بصوته الحنون كان بمثابة رد الروح لهم وإطفاء شدة الاشتياق لكل محبيه سواء من تواجدوا بالحفل أو من تابعوا تفاصيل الحفل لحظة بلحظة علي مواقع التواصل الاجتماعي.

صعد منير على خشبة المسرح مرددا لأغنية هيلا التي وسط عاصفة من هتافات الآلاف ممن رددوا اكثر من مرة الكبير كبير بنجبك يا منير بعدها حرص علي تحية الجمهور وبخاصة أبناء الإسكندرية وأهداهم أغنية قريبة من قلبه وقلوبهم وهي يا إسكندرية بحرك عجايب وسط تصاعد المزيد من أجواء البهجة والإثارة.

وحرص على إهداء صديقه الراحل بونكا أغنيتين الأولى تعالي نلضم اسامينا والأخرى شوكولاته التي كانت يجبها صديقه الذي كان ضد العنصرية والتمييز وان لون الشيكولاته يرمز للون نهر النيل ولون بنات الإسكندرية.

كما تخلل حفل منير صعود أفراد فريق بلاك تيما بجواره على خشبة المسرح حيث قدمهم للجمهور بأنهم بمثابة أبنائه واشقائه ويحبهم منير مثل حبهم له وقدم معهم أغنية علموني التي تفاعل معها الجميع بالمزيد من وصلات الغناء الرقص التي لم تنقطع طوال الحفل.

ثم واصل منير حفله بمزيد من وصلات الغناء والطرب لأغانيه المميزة التي تألق بها طوال مشواره الفني.

شارك في إحياء الفقرات الأولى من الحفل فريق بلاك تيما الذي افتتح وصلته بأغنية بحار والتي رددوا بعدها الكبير كبير يا محمد يا منير واكدوا على ساعدتهم بالغناء على نفس المسرح اللي يغني عليه الكينج ثم قدموا أغاني يا حلو صبح، ايه يعني لما سيبتيني، زحمة، افلت زمام امانك، كسروا المكنون ويادريكسيوني.. وغيرها. كما أسهم أشهر لاعبي الموسيقى الـ ديجيهات مصطفي محمد mo وساري وندى في أشغال الجزء الأول من الحفل.

وحرص منير في نهاية الحفل على توجيه كلمة شكر للقوات المسلحة والداخلية لتامين الحفل بالإضافة هاني الحماقي وعمر عز على التنظيم المبهر للحفل وفرصة تواجده مع أهالي الإسكندرية بعد غياب 10 سنوات، بالإضافة إلىأحمد عصام الذي صمم استعراضات الألعاب النارية التي ظهرت في الحفل وأضفت أجواء مبهرة عليه.

وفقد منير مؤخرا أكثر من شخص من المقربين له، وسبق الحفل أيضا العديد من الشائعات التي تفيد بتعرضه لوعكة صحية مفاجئة قد تهدد إقامته مما جعل الحفل صاحب أجواء مختلفة عن باقي حفلات منير طوال مشواره الفني.

