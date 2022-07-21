لاءات قمة جدة

آراء

كان أمرًا واقعًا ذلك الذي فرضه العرب على بايدن في قمة الأمن والتنمية بجدة، لم يكن لسوانا اليد الطولى في مباحثات ناجحة بجميع المقاييس، ولم تكن للمخاوف موقعًا من الإعراب تحت سماء التجمع العربي الأميركي الكبير، بل إن ما خرجت به هذه القمة من بيان ختامي ومن توصيات بل وقرارات قاطعة يعيد إلى الأذهان ما تتمتع به أمتنا من تلاحم له تاريخ، ومن قوة يحسب العالم لها ألف حساب، ومن إرادة اصبحت على مقاس المجتمع الدولي المعاصر، بل إنها اصبحت مشاركة في قراره المصيري، محركة لأهم مرتكزاته ومتوائمة مع أبسط قواعده وأدبياته.

لاءات كثيرة خرجت بها هذه القمة التاريخية التي ضمت إلى جانب دول مجلس التعاون الخليجي الست كلا من مصر والعراق والأردن والتي توحدت مواقفها وكأنها تتحدث بلسان واحد وأولويات ومشتركات موحدة في مواجهة الصديق الأميركي الذي جاء متفهمًا لطبيعة مخاوفنا، مقدرًا لأهمية ما يختلج في نفوس شعوبنا، مراعيًا لخصوصية هذه الشعوب وعاداتها وتقاليدها وثقافتها الواعية بضرورات اللحظة، خرجت هذه القمة الاستثنائية بلاءاتها الواضحة وضوح الشمس، لا للعودة إلى سياسة الأحلاف التي تذكرنا بحلف بغداد غير المأسوف عليه، لا للتطرف والإرهاب بكل أشكاله، لا للتدخل المقيت في شؤون الدول، لا لهيمنة كائن من كان على مقدراتنا أو ثرواتنا أو قرارنا، ثم لا لأسلحة الدمار الشامل في المنطقة وتنظيفها تمامًا من هذه الأسلحة حتى نضمن مستقبل أفضل لبلادنا، وفوق هذا وذاك لا تراجع عن دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية وعودة اللاجئين ووقف بناء المستوطنات على الأراضي العربية المحتلة، ولا للناتو الشرق أوسطي المزعوم.

لاءات في منتهى الوضوح والدقة تؤكد على ثوابتنا وتطرح أمام الأصدقاء في كل مكان تصور أولي لمشروع عربي موحد يقوم على هذه اللاءات، ويعتمد في آلية تنفيذه على وحدة ووعي الأمة، على قناعة شعوبها وقياداتها بأهمية أمننا القومي، وتأمين حدوده التاريخية المشروعة، وتوحيد رؤية قادته في صيرورة إقليمية مقنعة بأنه لا يحك جلدك مثل ظفرك وأن أهل مكة أدرى بشعابها.

قديمًا قلنا إنه لا بديل عن مشروع عربي في مواجهة المشاريع الإقليمية الثلاثة «الإسرائيلي- التركي- الإيراني»، وقلنا إنه من حقنا كعرب إعادة تنظيم أنفسنا، وصياغة مستقبل جديد لمنطقتنا، يعيد العراق إلى عراقته، والشام إلى استقلاله، واليمن إلى «سعادته»، قلنا إن القلب في هذا المشروع هو عقل الأمة، وأن العقل في هذا المشروع هو قلبها الكبير الذي يستطيع أن يحلم فيحقق، وأن يبحث فيبادر، وأن يبدع فيجني، قلنا إن التعليم هو عقل الأمة، وأن البحث العلمي هو مقود حركتها، وأن الإرادة الجمعية هي القرار الواحد الذي لا يختلف عليه الأشقاء، وتلتف حولها الشعوب.

قلنا كثيرًا على هذا النحو من الإصرار والعزيمة، وتوقعنا الأكثر عندما شاهدنا تلك الرحلات المكوكية للزعماء العرب التي سبقت قمة الأمن والتنمية بجدة، وارتأينا أن هناك أملاً في التفاف جديد حول فكرة الأمن القومي العربي، في صياغة تأملية له، تفي باحتياجات صون الحدود، والدفاع عن المقدرات، والذود عن القناعات، توقعنا أن نرى ما رأيناه في قمة جدة من إصرار على الثوابت العربية، ومن نتائج رحبنا بها لأول وهلة حيث التفهم الأميركي، وحيث البيان الختامي، وحيث المؤتمر الصحافي، والشجاعة في مواجهة جميع المواقف، وجميع المحاذير، وتلك الحالة من فقدان الثقة بين المنطقة والولايات المتحدة الأميركية خاصةً في ظل تضارب الأفعال والأقوال الناجمة عن الحرب الروسية- الأوكرانية.

على أية حال كان تفهم بايدن لمخاوفنا كبيرًا، ومثيرًا للاهتمام، لأنه وجد العرب ربما لأول مرة منذ سنوات بعيدة وهم موحدون حول قناعاتهم، محددون لهدفهم، متفهمون لما لهم وما عليهم.

قمة جدة خرجت بأكبر من أضعف الإيمان، وأوثق مع فن الممكن، وأقل مما نحلم.

