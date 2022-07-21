أداء القسم.. والقيادة السياسية

آراء

«أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن وللأمير، وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأؤدي أعمالي بالأمانة والصدق».

لقد جاء في تفسير ابن كثير للاية (76) من سورة الواقعة في قوله تعالى: «وإنه لقسم لو تعلمون عظيم»: أي وان هذا القسم الذي أقسمت به لقسم عظيم لو تعلمون عظمته لعظمتم المقسم عليه، وكذلك ما جاء في تفسير الجلالين بالمعنى والتأويل للاية: لو كنتم من ذوي العلم، لعلمتم عظم هذا القسم.

وعليه وبعد استقالة الحكومة «التاسعة والثلاثين» في تاريخ الكويت منذ الاستقلال في 1961 والتي صدر مرسوم تشكيلها في 28 ديسمبر 2021 وتحددت مدة عملها في 6 أشهر و21 يوما، تواترت الأنباء المبشرة بتكليف الشيخ د. محمد صباح السالم رئيساً لمجلس الوزراء وتشكيل أعضاء الحكومة الأصيلة الجديدة «الحكومة الأربعين» ليطلق الشعب على اثرها أروع عبارات الترحيب تزامنا مع هذا النبأ بفرحة عارمة لم يسبق لها مثيل على وجه الساحة السياسية، لنرى بذلك الصورة الجلية للالتقاء التوافقي بين ارادة القيادة السياسية وارادة الأمة متجسدة في أبهى صور التلاحم الوطني، الأمر الذي ينبئ صراحة عن بزوغ فجر العهد الجديد لحكومة تزخر بالعمل والاصلاح والانجاز.

وعلى ضوء مقدمة المقال نوجه رسالتين مباشرتين في غاية الأهمية لتكون - أولاها الى الشيخ د. محمد صباح السالم: «إن ثقة القيادة السياسية شرف عظيم والقسم أعظم والأمانة ثقيلة وأنتم أهل لها، وها قد شهدتم فرحة الأمة بنبأ تكليفكم لقيادة الحكومة الأصيلة، ونحن على ثقة تامة باقتدائكم بما جاء في مضامين كلمتي حضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي عهده الامين، ليكون على رأس الأولويات حسن اختيار الوزراء عبر اسناد الحقائب الوزارية - للطاقات الشبابية - والمدعمة بالعلم والمعرفة والابتكار والابداع، حتى يتواءم الجهد الحكومي الشبابي مع حجم ومتغيرات العصر الحديث، ولنا على الصعيدين الاقليمي والدولي الخطط الانمائية المستقبلية خير دليل، وذلك للعبور بكويت الخير من بحر التأزيم السياسي الى محيط العمل والانجازات طبقا للتوجيهات السامية للقيادة السياسية».

وأما عن الرسالة - الثانية - فهي موجهة الى عموم شاغلي الوظائف القيادية والقيادات الوسطى بلا استثناء في أجهزة الدولة: «وما أن سنحت الفرصة التي طال انتظار الأمة لها، وتحققت بوادر الغايات والطموح فيها لدفع عجلة الاصلاح والانجاز، وحيث إنه لا يخفى على الجميع أن حجم العمل القادم كبير جدا، فقد وجب لزاماً - رد التحية - بالاخلاص والعمل وفاء وتقديرا للقيادة السياسية الحكيمة، والتي كانت ولا تزال حصنا حصينا للأمة والدستور».

