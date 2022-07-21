«السوشيل ميديا» وتأثيرها على الرأي العام!

آراء

لا شك بأن السوشيل ميديا لها تأثير على الرأي العام في الكويت، ولكن مدى التأثير هو مقياس الاختلاف!، هناك آراء تقول بأنها تؤثر على الرأي العام، وهناك آراء تقول بأنه ليس لها تأثير على الرأي العام، كما أنه يوجد من يقول بأن التأثير متقلب!.

مما لا شك فيه بأن التأثير موجود، ولكن السؤال اللي يطرح نفسه ما مدى هذا التأثير؟!، هل هو محدود ام على نطاق واسع، من خلال متابعتي للآراء التي تطرح في السوشيل ميديا سواء المكتوبة أو التي تنطق أجد بأن التأثير وقتي في أغلبة، والسبب يعود للعاطفة التي تغلبنا إضافة للاعتبارات الاجتماعية علاوه على المصالح الشخصية.

إن الشواهد كثيرة على تقلب الآراء في وسائل التواصل الاجتماعي وآخرها ما عبر عنه في استقالة شخصية مهمة في الكويت وجدنا الترحيب الكبير ومن بعدها انقلب البعض في ارائه.

ختاماً فإن تقلب الآراء يدل على عدم النضوج الفكري لدى البعض، وهذا بالتأكيد يؤثر على تطور البلد، وعليه يجب علينا قبل إبداء الرأي أن نتدارس آثار الموضوع الذي يكون حديث الساعة.

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التناقضات في المواقف والآراء تكون منطقية في السياسة، ولكن التناقض في الأحكام على المواقف غير السياسية هو غير المنطقي ويدل على سطحية الشخص وعدم الإلمام بالموضوع.

