حروب التجنيس والانتخابات

آراء

لا اعرف كيف اصف الحيرة التي أصابتني والقلق المساور عما سيذكره التاريخ عنا للأجيال القادمة وانا ارى أن البعض ممن يقوم بالتدوين على أوراقهم وطباعة الكتب تحت مسمى كتابة وتسجيل التاريخ دون رقابة عليهم، وهذا ما يدع لهم المجال في كتابة ما يشاءون، دون أدنى مبالاة بالحقائق ولعل هذا هو الشق الذي يجب أن تعمل عليه الجهات الرقابية المعنية بالكويت حتى لا يترك كتاب التاريخ مفتوحًا أمام عبث غير المسؤولين.

وقد وصل إليَّ كما وصل إلى غيري ما عرضه أحمد المليفي وما دونه في كتابه «تجربتي» والذي تطرق فيه إلى تاريخ قبيلة مؤثرة في التاريخ الكويتي وهي قبيلة «العجمان» والحقيقة أنني حزنت لما سرده الكاتب عن تلك القبيلة العريقة، والتي ارتبط اسمها باسم الكويت في الكثير من الأشياء كالحروب وكذلك دعم الدولة في وقت الشدائد هذا إلى جانب علاقة النسب والمصاهرة التي ربطت القبيلة مع الأمراء والملوك وهذا ما يعد دليلًا على رفعة قدرها.

من متابعتي لاحظت أن كلام الكاتب أثار غضب الجميع ليس فقط ابناء قبيلة العجمان بل جميع القبائل على أرض الكويت، وهذا ما دفع بالجميع إلى التسابق إلى إبراز ما جاء على لسان المؤرخين حول تاريخ قبيلة العجمان للدفاع عن هذا الكلام الباطل والذي فسره البعض بأنها حروب من نوعية جديدة ربما أراد الكاتب بها أن يغازل جهة ما، أو أنها عبارة عن أداة في حرب تتزامن مع انتخابات مجلس الأمة، أو أن الكاتب يبحث لنفسه عن «تريند» جديد يسوق به لكتابه.

أعتقد أن شأن الكتاب وما جاء به يجعلنا نتوقف لحظة أمام مسألة غاية في الخطورة، ويطرح سؤالًا هل هذا الكتاب سيعد مرجعا أمام الأجيال القادمة، ومن الذي سمح بطباعة هذا الكتاب الذي يحمل معلومات غير دقيقة عن تاريخ واحدة من أهم القبائل الكويتية التي استقرت على أرض هذا البلد قبل حتى صدور قانون التجنيس نفسه، فمن سمح بالطباعة لابد أن يعاقب وان تتم مراجعة كل الكتب التي تتناول تاريخنا ومراجعتها وتنقيحها من أية أخطاء تاريخية على أمل إنقاذ ما يمكن إنقاذه.

أما بالعودة إلى كاتبنا، فكيف له أن ينجح في كتابة وسرد التاريخ ذلك العلم الذي يقضي فيه اصحابه سنوات طوال قبل أن يدونوا معلومة واحدة، وكاتبنا خرج علينا بكل بساطة يُملي علينا معلومات غير صحيحة ويطلب منا جميعا تصديقها.

أدعوكم إلى مقاطعة كل ما هو تزييف للحقائق، قاطعوا التاريخ الذي يستخدم لحصد الاشياء رخيصة القيمة، ولا تنجرفوا وراء جنون الشهرة وسباق التريند.

