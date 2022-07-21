الاتحاد الأوروبي يحذر من جفاف حاد وتلوث بغاز «الأوزون»

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بروكسل – الوكالات: حذر برنامج مراقبة الأرض التابع للاتحاد الأوروبي «كوبرنيكوس» من أن موجة الحر التي تجتاح أوروبا حاليا ويرافقها جفاف حاد تفاقم مخاطر نشوب حرائق وتزيد التلوث بغاز الأوزون. ويتشكل غاز الأوزون حين تتفاعل انبعاثات من الوقود الأحفوري وملوثات أخرى من صنع الإنسان، بوجود ضوء الشمس. والأوزون غاز دفيئة رئيسي وأحد مكونات الضباب الدخاني الحضري ويضر بصحة الإنسان ويمنع عملية التركيب الضوئي في النباتات. وأوضح مارك بارينغتون، العالِم في قسم مراقبة الغلاف الجوي في «كوبرنيكوس»، أن «الأضرار المحتملة لتلوث قوي جدا بغاز الأوزون على صحة الإنسان قد تكون كبيرة، من ناحية الأمراض التنفسية والقلبية». وأضاف أن المستويات العالية من الأوزون السطحي قد تسبّب التهابًا في الحلق وسعالا صداعا وتزيد خطر الإصابة بنوبات الربو. ويشكل غاز الأوزون حاليًا مصدر قلق كبير للمناطق الزراعية والأمن الغذائي.

