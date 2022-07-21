تحالف دعم الشرعية: ندعم كل إجراءات تثبيت الهدنة في اليمن

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الرياض – الوكالات: أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن إنه يتخذ ويدعم كل الإجراءات لتثبيت الهدنة بين الأطراف اليمنية موضحا أن الضربات الجوية للتحالف توقفت مع بدء سريان الهدنة. كما أكد التحالف أن مزاعم الحوثيين بتنفيذ التحالف ضربات جوية بالضالع عارية عن الصحة. من جهته عبر الاتحاد الأوروبي عن أسفه الكبير لرفض جماعة الحوثي المقترح الأخير للمبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، حول إعادة فتح الطرق، خاصة حول مدينة تعز المحاصرة منذ ثماني سنوات. وكان الاتحاد الأوروبي، قال في بيان له باسم المتحدث الرسمي، إنه يأسف كثيرا لرفض الحوثيين مقترح المبعوث الأممي لإعادة فتح الطرق التي تمثل عنصرا إنسانيا جوهريا للهدنة إلى جانب شحنات الوقود عبر ميناء الحديدة والرحلات التجارية من وإلى صنعاء. وحث الاتحاد الأوروبي الحوثيين على إعادة النظر في مقترح المبعوث الخاص للأمم المتحدة والقبول به، داعيا جميع الأطراف إلى القبول بتمديد آخر للهدنة لستة أشهر بعد 2 أغسطس. وأشار إلى أن هذا ما يرغب به اليمنيون ويستحقونه بعد المعاناة الطويلة من النزاع، مؤكداً دعمه الكامل لجهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة، والتي تهدف إلى إنهاء النزاع في اليمن.