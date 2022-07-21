كسينجر يدعو لإعادة اعتماد «مرونة نيكسون»

عربيات ودوليات

نيويورك - الوكالات: اعتبر وزير الخارجية الأميركي الأسبق، هنري كيسنجر، ان الجغرافيا السياسية تتطلب اليوم «مرونة نيكسون» للمساعدة في نزع فتيل النزاعات بين الولايات المتحدة والصين، وكذلك بين روسيا وبقية اوروبا في اشارة إلى الرئيس الاميركي الاسبق ريتشارد نيكسون.

وبينما حذر من ان الصين لا ينبغي ان تصبح قوة مهيمنة عالمية، قال الرجل الذي ساعد في اعادة العلاقات بين الولايات المتحدة والصين في السبعينيات ان الرئيس جو بايدن يجب ان يكون حذراً من السماح للسياسات المحلية بالتدخل في «أهمية فهم ديمومة الصين». وقال كيسنجر البالغ من العمر 99 عاماً، في مقابلة اجريت في نيويورك مع وكالة بلومبرغ «لقد تأثر بايدن والادارات السابقة كثيراً بالجوانب المحلية لوجهة النظر حول الصين ومن المهم بالطبع منع الهيمنة الصينية أو اي دولة اخرى». لكنه اضاف في المقابلة «هذا ليس شيئاً يمكن تحقيقه من خلال المواجهات التي لا نهاية لها». وكان كسينجر قد قال سابقاً ان العلاقات العدائية المتزايدة بين الولايات المتحدة والصين تخاطر بحدوث «كارثة عالمية مماثلة للحرب العالمية الأولى».

وقام الرئيس السابق ريتشارد نيكسون بحملته الانتخابية في الستينيات باعتباره مناهضاً قوياً للشيوعية لكنه فاجأ العديد من مؤيديه عندما قرر اشراك الصين في عهد ماو تسي تونغ وزيارة بكين في عام 1972 في رحلة اصبحت نقطة تحول تاريخية لكلا البلدين. وتعد الجغرافيا السياسية وعلاقات القوى العظمى موضوعاً رئيسياً لكتاب كيسنجر الجديد «القيادة: ست دراسات في الاستراتيجية العالمية» الذي يركز على ستة قادة رئيسيين: الألماني كونراد اديناور والفرنسي شارل ديغول، ونيكسون، وأنور السادات ورئيسة وزراء المملكة المتحدة مارغريت تاتشر ورئيس وزراء سنغافورة المؤثر لي كوان يو.

وفي حياته التي تقترب من قرن من الزمان، عرف كيسنجر جميع القادة الستة الذين يستشهد بأمثلة لهم، ومن خلال شركته الاستشارية يواصل كونه صوتاً مطلوباً في الشؤون العالمية من بكين إلى واشنطن. وفي معرض استعراضه لأداء القادة الأوروبيين اليوم من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إلى الألماني اولاف شولز قال كيسنجر انه يحزنه لأن «القيادة الأوروبية الحالية ليس لديها الاحساس بالاتجاه والمهمة»، كما هو الحال مع رؤساء الدول السابقين، مثل اديناور وديغول.

وحول اكبر ازمة في اوروبا الحرب الروسية في اوكرانيا قال كيسنجر ان التعليقات التي ادلى بها في وقت سابق من هذا العام حول نقطة البداية لنهاية تفاوضية للحرب تم تفسيرها بشكل خاطئ. وقال انه يعتقد ان توقيت المحادثات يقترب وينبغي ترك المناقشات حول مستقبل شبه جزيرة القرم للمفاوضات، وليس تحديدها قبل توقف الصراع مؤقتاً». وكانت شبه جزيرة القرم اراضي اوكرانيا قبل ان تستولي عليها روسيا في عام 2014. ولا يرى كيسنجر غزوا صينيا لتايوان في العقد القادم.

