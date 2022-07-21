موسكو: واشنطن ولندن تريدان حرباً روسية - أوروبية

عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: اتهم وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا بانها ترغبان في دفع روسيا لمواجهة اوروبا، وذلك عبر دعم اوكرانيا بالسلاح.

وأوضح وزير الخارجية الروسي، في لقاء له مع قناة «روسيا اليوم» ووكالة «نوفوستي» الروسيتين، انه على يقين من ان اوكرانيا لن تتاح لها فرصة التفاوض مع روسيا طالما يتم ابعادها عن اي خطوة بناءة. وأضاف لافروف، معلقا على تصرفات الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، ان الأخير «ممثل بارع وفقا لنهج ستانيسلافسكي (المخرج المسرحي الروسي الشهير كونستانتين ستانيسلافسكي)، لهذا فهو سريع التقمص للغاية». وتعليقا على امكانية اندلاع صدام نووي بين روسيا وأوروبا، قال لافروف ان «الحرب النووية ليس بها منتصر، لذلك لا يمكن ان تنشب مثل هذه الحرب». لكن الوزير الروسي قال «لقد تغيرت المهام الجغرافية للعملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس، ولم تعد تقتصر على دونيتسك ولوغانسك فحسب».

جاء ذلك فيما جدد الرئيس الروسي تهديده بقطع امدادات الغاز عن اوروبا، محملا اياها والعقوبات الغربية مسؤولية ازمة الغاز. في حين اعلنت المفوضية الأوربية اعدادها لخطة طوارئ لتأمين امدادات الغاز للدول الأعضاء.

وهدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمزيد من خفض امدادات الغاز الروسي لأوروبا عبر خط انابيب «نورد ستريم «1، وفقا لما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وقال الرئيس الروسي على هامش اجتماع جمعه مع رئيسي ايران وتركيا في طهران، انه اذا لم يتم اعادة توربين الغاز الذي كان يخضع للصيانة في كندا إلى روسيا قريبا، فقد تنخفض قدرة التدفق اليومي لخط انابيب «نورد ستريم 1» بشكل كبير في نهاية يوليو الجاري.

وفي الوقت ذاته، بدا واضحا ان بوتين يناشد الحكومة الألمانية اعادة النظر في قرارها بالتخلي عن خط انابيب الغاز «نورد ستريم 2» الذي اكتمل. وأضاف بوتين: «مازال امامنا طريق جاهز، الا وهو نورد ستريم... 2 يمكننا وضعه موضع التنفيذ».

في المقابل تستعد المفوضية الأوروبية للاعلان عن خطة طوارئ لتأمين امدادات الغاز الطبيعي وتجنب حدوث ازمة في الشتاء المقبل في ظل المخاوف من توقف كامل لامدادات الغاز من روسيا. وفي مسودة الخطة، المعرضة للتغيير تحث المفوضية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على مواصلة الاجراءات الطوعية لترشيد استهلاك الغاز وتجنب تحول الموقف إلى ازمة. وأضافت المسودة انه حال تعرض دولتين أو اكثر من اعضاء الاتحاد لموقف طارئ بسبب انخفاض الامدادات، «سيتم تطبيق اجراءات ملزمة لخفض الطلب على الغاز». وفي ظل موجة الحر الشديد التي تتعرض لها اوروبا حاليا، مما ادى إلى زيادة الطلب على الطاقة، فان تركيز خطة المفوضية على فصل الشتاء يبدو غير منطقي، في حين تتزايد المخاوف بشأن امدادات الغاز في الاتحاد الأوروبي. وحذرت وكالة الطاقة الأوروبية من ان جهود الاتحاد الأوروبي لتأمين امدادات غاز بعيدا عن روسيا ليست كافية لتجنب نقص الامدادات خلال الشتاء، ودعت إلى تقليل الطلب لضمان زيادة مستويات الاحتياطي في وقت ملء المستودعات قبل حلول فصل الشتاء.

