روسيا تبرر خسائرها: القوات الأوكرانية «معدلة جينياً»!

عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: بعد اكثر من خمسة اشهر من الغزو الروسي لأوكرانيا، تتعرض القوات الروسية لـ«خسائر عسكرية وبشرية متصاعدة» بينما تبرر موسكو تلك الخسائر بـ«تحول القوات الأوكرانية إلى آلات قتل خارقة نتيجة تجارب سرية». وجاءت تلك الادعاءات حول «طفرة جينية لدى جنود اوكرانيين» من قبل مشرعان روسيان يترأسان لجنة للتحقيق حول «المختبرات البيولوجية» في اوكرانيا، حسبما ذكر موقع «كوميرسانت» الروسي. وزعم نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي، قسطنطين كوسوتشوف، ان «الجنود الأوكرانيين خضعوا لتجارب بكتريولوجية في اوكرانيا لأغراض عسكرية»، وفقا لـ«وسائل اعلام حكومية روسية»، نقلت عنها مجلة «نيوزويك». وقال ان «اختبار دم اسرى الحرب الأوكرانيين كشف عن مجموعة من الأمراض التي تشير إلى انهم خضعوا للتجارب سرا»، مضيفا ان تلك التجارب «خلقت آلات قتل اوكرانية قاسية». وفي سياق متصل، زعمت نائبة رئيس مجلس الدوما، ارينا ياروفايا، «تلقي الجنود الأوكرانيين ادوية حولتهم للأكثر الوحوش قسوة وفتكا»، على حد قولها. من جانبه وصف عالم الوراثة الروسي، كيريل فولكوف، تصريحات المشرعان الروسيان بـ«المبالغ فيها»، وفقا لما نقلته المجلة. وتصف «ديلي بيست»، تلك المزاعم بأنها «نظرية مؤامرة روسية جديدة لتبرير غزو اوكرانيا»، ساعية في الوقت ذاته لـ«تبرير الانتكاسة العسكرية التي تعرضت لها قوات موسكو منذ بداية الحرب».

وبعد اقتراب الحرب في اوكرانيا من شهرها السادس، فشل خطط موسكو في «شن حارب خاطفة للاستيلاء على البلاد»، وواجهت القوات الروسية خسائر عسكرية وبشرية «لا تعد ولا تحصى»، وفقا لتقرير لـ«ديلي بيست». وتعرضت القوات الروسية لخسائر «فادحة خلال غزوها الشامل لأوكرانيا»، حيث قتل قرابة 39 ألف جندي روسي خلال الحرب، وفقا لتقرير لموقع «بريفادا».

وكشف بيان لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، على موقع «فيسبوك» فقدان موسكو 1700 دبابة، و 3905 مركبة قتالية مدرعة، و 703 طائرات دون طيار، منذ بداية الغزو في 24 فبراير.

