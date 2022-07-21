قمة طهران تؤكد التزامها بـ«سيادة سورية واستقلالها»

عربيات ودوليات

طهران - الوكالات: أكد البيان الختامي لقمة طهران التي جمعت الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي بنظيريه التركي رجب طيب وأردوغان والروسي فلاديمير بوتين، التزام الدول المشاركة فيها بسيادة سورية واستقلالها ووحدة اراضيها. واختتمت القمة اعمالها في العاصمة الايرانية، وناقشت مسار استانا بشأن سورية، بالاضافة إلى عدد من القضايا على رأسها تطورات الملف النووي الايراني وحرب روسيا على اوكرانيا.

ودان البيان الختامي للقمة «الوجود المتزايد وأنشطة التنظيمات الارهابية وأذرعها في مختلف مناطق سورية»، معربا عن تصميم الدول الثلاث -ايران وروسيا وتركيا- على مواصلة مكافحة الارهاب بجميع اشكاله. كما عبرت الدول الثلاث عن رفضها جميع المحاولات لايجاد حقائق جديدة على الأرض السورية بذريعة مكافحة الارهاب «بما يشمل مبادرات الحكم الذاتي غير القانونية، والتصميم على الوقوف في وجه الأجندات الانفصالية الهادفة لتقويض سيادة ووحدة اراضي سورية، اضافة إلى تهديد الأمن القومي للدول المجاورة».

وأكد الرئيس الايراني على تعاون دول المنطقة لمساعدة سورية من اجل تثبيت سيادتها وضمان الأمن في المنطقة، مشددا على ضرورة عدم وجود خطوات تتضارب مع السيادة السورية. وقال رئيسي ان القمة اكدت ضرورة توفير الأرضية من اجل عودة فورية للاجئين السوريين من دول اخرى.

أما الرئيس اردوغان فقد دعا الأطراف الدولية إلى تقديم مساعدة لتركيا تسمح بالنهوض بالأعباء الانسانية، مشددا على ضرورة العمل على اعادة اللاجئين السوريين بشكل مشرف إلى اراضيهم وضمان عدم تعرضهم للخطر. وقال ان القمة اكدت اهمية انهاء الأزمة السورية عبر حلول مستدامة، وعلى وضع آلية عمل لصياغة دستور جديد للدولة السورية، وأضاف ان «على المعارضة والنظام بدء حوار بشأن ذلك».

ويلوّح اردوغان منذ شهرين بشنّ عملية عسكرية على مناطق تسيطر عليها قوات سورية الديمقراطية، التي يشكل المقاتلون الأكراد عمودها الفقري، تنطلق من الحدود التركية وتمتد إلى منطقتي منبج وتل رفعت في ريف محافظة حلب في شمالي سورية، وفي المقابل تسيطر تركيا وفصائل سورية موالية لها منذ 2016 على مناطق حدودية متاخمة في الشمال.

