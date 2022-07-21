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دوليه

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شاختار يطالب «فيفا» بالتعويض


قدم نادي شاختار دونيتسك الأوكراني شكوى طالبَ فيها بالحُصولِ على نحو خمسين مليون يورو كتعويض ٍ من الاتحاد الدولي لكرةِ القدم «فيفا». وجاءت المطالبة بسببِ افتقادِ النادي لعائداتِ صفقاتِ انتقالِ اللاعبين بعدما سَمحَ الاتحادُ الدولي للاعبين والمدربين الأجانب بتعليق عقودِهم مع الأندية الأوكرانية والروسية حتى يونيو من العام المقبل. ويأملُ شاختار أن تلغي مَحكمةُ التحكيم الرياضي قرارَ فيفا لإتمامِ صَفقات بيع تصلُ قِيمتُها إلى خمسين مليون يورو في وقت يَسعَى فيه النادي لبيع أربعة عشر لاعباً أجنبياً من أجلِ تَعويض عجز العائدات بسببِ إيقافِ منافساتِ الدوري.


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