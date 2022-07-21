يوفنتوس حسم صفقة بريمر

دوليه

وقَّع نادي يوفنتوس، أمس، عقود صفقته الجديدة مع لاعب تورينو البرازيلي جليسون بريمر . وكتب فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «وقع يوفنتوس

وتورينو الأوراق الرسمية في صفقة انتقال بريمر إلى صفوف السيدة العجوز».

وأضاف: «وقع المدافع البرازيلي أيضا على عقده الذي يمتد حتى يونيو 2027، وسيخضع صباح اليوم للكشف الطبي، ثم يعلن يوفنتوس عن الصفقة بشكل رسمي».

وذكرت تقارير أن قيمة الصفقة بلغت 41 مليون يورو، بالإضافة إلى متغيرات تبلغ

9 ملايين، وسيحصل المدافع البرازيلي على راتب سنوي يتخطى 5 ملايين يورو. وكان إنتر ميلان منافسا شرسا على صفقة بريمر حتى اللحظات الأخيرة، لكن تفوق عليه يوفنتوس في العرض الرسمي بأكثر من 10 ملايين يورو. ويسعى يوفنتوس للعودة إلى المنافسة

من جديد على البطولات في إيطاليا، بعدما خسر لقب الدوري في الموسم الماضي لحساب ميلان والكأس للإنتر.

