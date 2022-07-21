غوارديولا: لن نتعاقد مع نيمار

دوليه

علق الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، على أنباء انتقال البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى ملعب «الاتحاد» هذا الصيف. ونشرت صحيفة «لو باريزيان» الفرنسية أن النادي الباريسي عرض نيمار على مسؤولي السيتي، ضمن صفقة تبادلية للتعاقد مع لاعب الوسط البرتغالي برناردو سيلفا، لكن غوارديولا رفضها.

وقال غوارديولا، في تصريحات أبرزتها صحيفة «ذا صن» البريطانية: «أنا آسف للصحيفة التي كتبت تلك القصة، لكن هذا ليس صحيحًا. إن معلوماتهم خاطئة».

وأضاف بيب: «نيمار لاعب رائع والمعلومات التي لدي أنه رجل لطيف بشكل لا يصدق. لكن أنباء التعاقد معه ليست صحيحة». واختتم المدرب الإسباني: «إنهم يكتبون في كل صيف أن مانشستر سيتي سيشتري 150 لاعبًا». ونجح مانشستر سيتي هذا الصيف في التعاقد مع إيرلينغ هالاند، كالفين فيليبس

وستيفان أورتيغا مورينو، بالإضافة إلى عودة جوليان ألفاريز من الإعارة.

