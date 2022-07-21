سوسييداد ضم كوبو

دوليه

أعلن نادي ريال سوسييداد التعاقد مع الياباني تاكيفوسا كوبو قادما من ريال مدريد. ووقع كوبو على عقد لمدة خمسة أعوام

مع الفريق الباسكي، مقابل حصول ريال مدريد على نحو ستة ملايين ونصف المليون دولار

أميركي، مع الاحتفاظ كذلك بخمسين في المئة من حقوق اللاعب.

ووصل اللاعب الياباني الشاب إلى مقر معسكر ريال سوسييداد لإكمال الكشف الطبي والإجراءات الروتينية، قبل توقيعه على العقود

الرسمية وتقديمه للإعلام وجماهير الفريق. وكان كوبو قضى فترات إعارة متعددة منذ انضمامه إلى ريال مدريد في 2019، حيث لعب لمايوركا وفياريال وخيتافي.

