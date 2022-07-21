الهيئة.. «شوفوا حل» للفحيحيل وبرقان

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يواجه الفحيحيل وبرقان صعوبة في تنفيذ برامجهما التدريبية استعدادا للموسم الكروي الجديد حيث يقطع لاعبو الفريقين يوميا مشوارا طويلا بالتوجه الى مقر اتحاد الكرة بالعديلية للتدرب على ملعب المرحوم عبدالرحمن البكر نظرا لعدم توافر ملاعب لديهما.

فنادي الفحيحيل يشهد اعمال تشييد ستاد رياضي متكامل وبرقان هو الاخر يعاني من عدم جاهزية ملعبه بعدما انتقل الى مقر نادي الشباب القديم وعلى اثر ذلك لم يجد كلا الناديين امامهما سوى اللجوء للاتحاد من اجل استغلال ملعب المرحوم عبد الرحمن البكر خاصة ان الاندية القريبة منهما مثل الشباب والساحل فرقها تستغل ملاعبها ويبدو انهما وجدا صعوبة بالتنسيق معهما لكي يتم التدريب على ملاعبهما ولهما العذر بذلك لان كثرة التدريبات تشكل ضغطا على ارضيات الملاعب ويلحق بها الضرر.

ومن ثم لجأل الى الاتحاد الذي وفر لهما ملعب البكر لكن تواجه الفريقين عقبة الوقت حيث يبدأ منتخب الناشئين تدريباته لمدة ساعتين في فترة ما بعد المغرب في ظل الاجواء الحارة ويتبعه فريق الفحيحيل ويعقبه برقان ما يعني ان الانتهاء من المران يكون منتصف الليل ما جعل الكثير من اللاعبين يبدون تذمرهم من هذا الامر حيث تكون عودة اللاعب الى البيت في وقت متأخر ولايجد الراحة الكافية وبالذات من يكون لديه عمل في الفترة الصباحية. وطالما ان اتحاد الكرة قام بدوره وابدى تعاونه مع الناديين من خلال السماح لهما بالتدريب على ملعب البكر وهم يدركون تماما ان اقامة تدريبات ثلاث فرق دفعة واحدة وفي اوقات متاخرة لها سلبيات عدة سواء على اللاعب او الارضية فمن اجل حل تلك المعضلة فمن الضروري ان يكون هناك دور للهيئة العامة للرياضة من خلال الموافقة للاندية في استغلال الملعب الفرعي لستاد جابرالدولي لفترة مؤقتة على اقل تقدير لحين البحث عن ملعب بديل في الفترة المقبلة خاصة ان لا الملعب الرئيسي للستاد ولا الملعب الفرعي يستخدمان الا في اضيق الحدود بمعنى انه «مقفل» لإشعار آخر، فالظروف التي يعاني منها الفحيحيل وبرقان تتطلب ان يجدا مد يد العون من الهيئة تحديدا من اجل ايجاد حل منطقي للمعاناة النفسية للاعبين او الاجهزة الفنية.

