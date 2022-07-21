المزيدي يحذِّر خابا من التوقيع لناديين

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فيما كشفت وسائل الإعلام المغربية عن توقيع المهاجم المغربي حمزة خابا عقداً مع نادي الرجاء البيضاوي، حذر أمين السر العام للنادي العربي فؤاد المزيدي اللاعب من التوقيع لناديين في وقت واحد، وأكد تمسك العربي بحقوقه واتخاذه جميع الإجراءات القانونية إذا لزم الأمر. وكان العربي أعلن الشهر الماضي التعاقد مع خابا (26 عاماً) قادماً من نادي أولمبيك آسفي ليصبح المحترف الرابع في صفوف الأخضر إلى جانب الليبيين السنوسي الهادي ومحمد صولة، والجزائري طارق أبو عبطة.

ويرتبط خابا بعقد لمدة موسمين مع العربي قابل للتمديد لموسم ثالث حسبما ذكر المزيدي الذي اعترف بأن اللاعب أبلغ إدارة الأخضر برغبته في فسخ العقد.

وذكر موقع (le7tv) المغربي أن «المكتب المديري لنادي الرجاء الرياضي بقيادة الدكتور محمد عزيز البدراوي حسم صفقة المهاجم حمزة خابا، بعد موافقة اللاعب المذكور على الانضمام للنادي، انطلاقا من منافسات الموسم الرياضي المقبل».

وأضاف: «يأتي هذا في ظل رغبة الطاقم التقني لتعزيز الجبهة الهجومية للفريق الكروي الأول، بعد الرحيل المرتقب للثنائي كاديما كابانغو وزميله حميد أحداد، الذي قرر عدم التجديد والمغادرة صوب أحد أكبر الأندية الوطنية».

وكان الرجاء قريباً من ضم اللاعب في فترة الانتقالات الشتوية الموسم الماضي، قبل أن يتراجع عن ضمه في اللحظات الأخيرة، وعاود طلب اللاعب هذا الصيف مع إبداء أكثر من ناد رغبته في ضم اللاعب الذي سجل مع أولمبيك آسفي 18 هدفاً في 74 مباراة، 6 منها في الموسم الماضي، لكن العربي نجح في إنهاء الصفقة الشهر الماضي وكان من المفترض أن ينضم اللاعب إلى معسكر الأخضر الذي سيقام في تونس بدءًا من بعد غد السبت حتى يوم 12 أغسطس المقبل.

وذكرت وسائل إعلام مغربية أن عقد خابا مع العربي يتضمن بنوداً تسمح له بالتراجع وفسخ العقد، لكن المزيدي حذر اللاعب من توقيع عقد مع ناد آخر وشدد على أن إدارة الأخضر لن تتراجع عن حقوقها وستستمر في رحلة القضاء إذا لزم الأمر.

من جانب آخر، تقرر أن يخوض الأخضر 6 مباريات ودية خلال معسكره في تونس أيام 1 و3 و4 و7 و8 و11 أغسطس، على أن تكون المباريات الست أمام 6 فرق من الأندية الـ 11 التالية: مولودية وهران واتحاد العاصمة ووفاق سطيف وشباب بلوزداد الجزائرية، والصفاقسي واتحاد المونستيري والنجم الساحلي والملعب والترجي التونسية، والقادسية والأهلي السعوديين.

