رابطة لا ليغا لماذا ؟

محلية

أستغرب من تصرفات اللجنة الاولمبية الكويتية بين الحين و الاخر في اسلوبها بدعم المشاريع الرياضية بطريقة غير واضحة و لها محسوبية خاصة للبعض عن الاخرين فمهمة اللجنة الاولمبية هي دعم الرياضة الاولمبية و الرياضة للجميع ولكن أن تهتم برابطة معينة بكرة القدم على حساب اكثر من 40 او خمسين اكاديمية او رابطة كرة قدم بالكويت لهي ملفتة للنظر حيث اتصل فيني اكثر من رئيس لاكاديميات كرة القدم بالكويت وقالوا لي بالحرف الواحد: «هذا مو تحيز شفت الواسطة هذا الاهتمام مو غريب؟»... إلخ

من العبارات التي أبدت رأيها في اسلوب اللجنة الاولمبية في دعم المشاريع الرياضية كأكاديميات او روابط تسعى لتطوير مستوى اللاعبين في شتى الالعاب الرياضية و بالاخص كرة القدم فقلت لهم يمكن لان الرابطة تحمل اسم الدوري الاسباني و بحضور السفير الاسباني ارادت اللجنة الاولمبية ان تبدي اهتمامها بهم (حسب توقعي الشخصي) ولكن كان الرد بأن هناك تعاطفا و مجاملة لهذه الرابطة بالاخص لاسباب كثيرة سردوها من غير ما اصدق او اكذب ما يقولون كمسؤولين للروابط او الاكاديميات الرياضية.

من هنا اجد انني مقتنع بأن دور اللجنة الاولمبية في هذا الشأن هو دعم كل هذه الروابط اسوة بالالعاب الرياضية التي تدعمها كلجان منبثقة من هيكل اللجنة الاولمبية من غير اي تفرقة في من هو مسؤول الرابطة او اللعبة التي يطورها واكيد الاخ حسين مسلم شخص له باع طويل بالرياضة العالمية وخصوصا بالسباحة والتي كنت اتمنى ان يعطينا خبرته العالمية في كيفية ادخال لعبة السباحة في الاندية التي ليس لها مشاركة باللعبة رغم وجود حمام سباحة اولمبي يتم استغلاله تجاريا و ليس لمحو امية السباحة او تدريب اللاعبين في مختلف انشطة السباحة و الغطس و كرة الماء...

إلى هنا اعتقد ان المسج واضح للاخوة باللجنة الاولمبية بالاهتمام بكل الروابط او الاكاديميات الرياضية و عدم التحيز لشخص او لرئيس رابطة كروية يتم فيها استغلال اسم الدوريات العالمية بالكرة واهمال البقية و الفيصل في جودة هذه الروابط ليس باسمها او من يديرها وانما بإنتاجها للاعبين يمكن ان يطوروا الكرة الكويتية مستقبلا اتمنى ان تكون الرسالة قد وصلت.. والله من وراء القصد.