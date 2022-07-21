«انتقال الهواة»: تعويض النادي الأصلي ضعف المبلغ لفوق 21 ونصف المبلغ لفوق 28

محلية

أصدر اتحاد الكرة تعميماً إلى الأندية يوم أمس بخصوص لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين قرر فيه اعتماد الاحكام الانتقالية للاعبين الهواة خلال الموسم الرياضي 2022 - 2023 وفقاً للآتي:

أولاً: احكام انتقالية للاعبين الهواة خلال للموسم الرياضي 2022 - 2023:

1- اللاعب الهاوي فوق 21 سنة والذي لا يملك عقد احتراف يقوم ناديه الأصلي (محلياً) بتقديم عرض للاعب لتوقيع عقد احترافي بما لا يقل عن سنة ولايزيد عن سنتين على ألا يقل المبلغ عن الحد الادنى الوارد في لائحة الاحتراف واوضاع اللاعبين في اجل اقصاه 15 يوما من تاريخ صدور اللائحة مع الالتزام بإرسال نسخة لإدارة الاحتراف بالاتحاد الكويتي لكرة القدم وفق ما هو مقرر في المخاطبات والمراسلات.

2- يتعين على اللاعب الرد على النادي في أجل اقصاه 48 ساعة من تاريخ ارسال العرض اليه ويعتبر عدم رده على النادي رفضا للعرض.

3- عدم ارسال عرض للاعب من قبل ناديه الأصلى (محلياً) خلال مدة 15 يوما بعد صدور اللائحة يكون اللاعب حراً بالانتقال لأي ناد آخر.

ثانياً: في حالة رفض اللاعب التوقيع:

1- اذا كان سن اللاعب فوق سن 21 سنة واقل من 28 سنة يقوم النادي الجديدبتعويض النادي الأصلي (محلياً) ضعف المبلغ من قيمة العرض المقدم من قبل النادي للاعب.

2- اذا كان سن اللاعب اكثر من 28 سنة يقوم النادي الجديد بتعويض النادي الأصلي (محلياً) نصف قيمة العرض المقدم من قبل النادي للاعب.

3- لا يقبل تسجيل اللاعب مع النادي الجديد الا بعد سداد المبلغ المقرر لناديه الأصلي (محلياً) دون الاخلال بالمواد رقم 27و 28 وغيرها من المواد ذات الصلة بلائحة الاحتراف.

على أن تطبق هذه الاحكام الانتقالية لمعالجة اوضاع اللاعبين الهواة فوق 21 سنة لمرة واحدة مع انديتهم الاصلية المحلية على ان ينتهي بها نهاية الموسم الرياضي 2202/2023.

