«شباب السلة» يتنافس مع قطر على «الثالث»

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يخوض منتخب الشباب لكرة السلة مواجهة قوية أمام نظيره القطري في الـ04:00 مساء اليوم في لقاء تحديد المركز الثالث ضمن البطولة العربية الـ 19 التي تختتم في العاصمة المصرية القاهرة اليوم حيث يلتقي في المباراة النهائية المنتخب الجزائري مع نظيره المصري في الـ06:00 مساء.

وينص نظام البطولة على خوض دور تمهيدي للفرق الستة المشاركة على أن يلعب الأول مع الثاني في المباراة النهائية، والثالث مع الرابع على المركز الثالث. وحل «أزرق السلة» في المركز الرابع بعد تغلبه على الامارات أول من أمس 70-65 في الجولة الأخيرة من الدور التمهيدي، فيما فازت مصر على قطر 88-44 والجزائر على السعودية 69-29.

وجاءت الجزائر في المركز الأول برصيد 10 نقاط، تليها مصر 8 نقاط، وقطر 6 نقاط، ثم الأزرق 4 نقاط، والسعودية نقطتين وأخيراً الامارات دون رصيد من النقاط.

وكان «أزرق السلة» التقى المنتخب القطري في الجولة الثانية وانهزم أمامه 72-83، ويسعى الفريق اليوم بقيادة مدربه المميز البحريني سلمان رمضان إلى تقديم عرض قوي وتحقيق المركز الثالث في البطولة. ويستعد «شباب السلة» من خلال هذه البطولة للمشاركة في البطولة الخليجية التي ستقام في الامارات 29 يوليو الحالي.

