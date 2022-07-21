الزمالك والأهلي في نهائي الكأس

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سيكون عشاق الكرة المصرية على موعد مع قمة نارية مساء اليوم والتي ستجمع الغريمين التقليديين الأهلي والزمالك في نهائي نسخة الموسم الماضي لكأس مصر.

وتأهل الأهلي للنهائي بعد فوزه على بتروجيت بهدفين نظيفين في نصف النهائي فيما صعد الزمالك على حساب أسوان بالفوز بهدفين لهدف. واختارت لجنة الحكام طاقما بولنديا بقيادة شيمون مارتشينياك ويعاونه بول سوكولنيسكي وتوماسز ليستكويسز والحكم الرابع لوكاسز كوزما لقيادة مباراة اليوم. وسيقود غرفة الفار توماسز موزيان ويعاونه سباستيان غاريزباك. وتواجه الغريمان في نهائي كأس مصر 19 مرة من قبل حقق الأهلي فيها اللقب 9 مرات بينما توج الزمالك به 8 مرات فيما تقاسم الفريقان اللقب مرتين.

ويعاني الفريقان من ظروف صعبة إلى حد كبير فنتائج الأهلي متذبذبة وخسر آخر مباراة لعبها بالدوري أمام بيراميدز بثنائية ليقبع في المركز الثالث بالترتيب مع امتلاكه مباراتين مؤجلتين.

ويواجه الفريق انتقادات كبيرة من جماهيره بسبب الصورة الباهتة التي ظهر بها أمام بيراميدز وفقدان 3 نقاط ثمينة في الصراع على اللقب. أما الزمالك فيعاني من أزمات إدارية كبيرة وغياب عناصر مهمة بسبب اقتراب انتهاء عقودها وغيابها عن التدريبات لفترات طويلة كطارق حامد الذي يعد قوة كبيرة في وسط الملعب سيفتقدها الزمالك اليوم هذا بجانب الحارس محمد أبو جبل والعاجي رزاق سيسيه. الأهلي يأمل في الفوز اليوم وحصد اللقب لعدة اعتبارات أهمها مصالحة الجماهير الغاضبة واستعادة الثقة بعد الخسارة أمام بيراميدز. كما أن فوز الأهلي باللقب سيحرم الزمالك الغريم التقليدي من إنجاز الثنائية بعدما حصد الأبيض لقب الدوري في الموسم الماضي.

أما الزمالك فيأمل في الفوز باللقب لتحقيق الثنائية وكذلك منح الفريق دفعة معنوية كبيرة للاستمرار في تصدر الدوري خاصة وأن الفريق الأبيض يتصدر الترتيب وفوزه بالجولات المقبلة يعني تتويجه باللقب دون النظر لنتائج المنافسين.

ويغيب عن الأهلي في مباراة اليوم طاهر محمد طاهر وحسين الشحات ولويس ميكيسوني وبيرسي تاو ومحمود وحيد للإصابة وهناك شكوك كبيرة حول لحاق محمد هان بالمباراة لعدم تعافيه من الإصابة بصورة كاملة.

ووفقا لذلك فإن البرتغالي ريكاردو سواريش سيلعب بتشكيلة تضم محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم وعلي معلول وكريم فؤاد وأليو ديانغ وعمرو السولية وحمدي فتحي وأفشة وصلاح محسن محمد شريف.

على الجانب الآخر يغيب عن الزمالك سيف فاروق جعفر للإصابة كما يحاول الجهاز الطبي تجهيز يوسف أسامة نبيه ومحمد عبد الشافي وعمر السعيد للقاء بعد تعرضهم للإصابة مؤخرا.

ومن المنتظر أن يلعب البرتغالي جوسفالدو فيريرا مدرب الزمالك بتشكيلة تضم محمد عواد ومحمود الونش ومحمد عبد الغني وحمزة المثلوثي وأحمد أبو الفتوح وأشرف روقا وإمام عاشور وأشرف بن شرقي وزيزو وسيد عبد الله وسيف الجزيري.

