بيراميدز يطالب بالمشاركة في «الأبطال»

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قدم نادي بيراميدز شكوى للاتحاد المصري لكرة القدم طالب فيها باختيار الفرق المشاركة في البطولات الأفريقية بحسب ترتيب الدوري الممتاز يوم 30 الشهر الحالي وليس بناء على ترتيب الدور الأول من المسابقة فقط. وأرسل الاتحاد المصري إلى الاتحاد الأفريقي «كاف» أسماء الأندية المشاركة في بطولتيه حيث وقع الاختيار على الزمالك متصدر البطولة والأهلي الوصيف بحسب نتائج الدور الأول فقط فيما اختار بيراميدز وفيوتشر للعب بكأس الكونفيدرالية. ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري حاليا وخلفه بيراميدز وصيفا ثم الأهلي لكن الأحمر يمتلك مباراتين مؤجلتين.

ورد الاتحاد المصري على الجدل الذي أثير حول هذا الأمر ببيان رسمي قال فيه إنه تم اختيار الزمالك ونظيره الأهلي للمشاركة في دوري أبطال أفريقيا وبيراميدز وفيوتشر للمشاركة في الكونفيدرالية طبقا لنتائج الدور الأول من الدوري الممتاز مشيرا إلى أن ذلك الأقرب لتحقيق العدالة.

