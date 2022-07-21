وداعاً.. نبع الوفا الصافي سليمان الملا

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انتقل الى -رحمة الله تعالى- الملحن الكبير سليمان الملا عن عمر يناهز 69 بعد صراع مع المرض حيث سبق ان تم نقل الراحل الى العناية المركزة في مستشفى جابر اثر انتكاسة مفاجئة بسبب الالتهاب في الرئة وقد نعاه زملاء من المطربين والملحنين والشعراء وايضا اهل الكويت.

ويعتبر بو معاذ صاحب مسيرة فنية حافلة بالعطاء والتميز حيث ترك اثرا فنيا واضحا خلال سنوات وجوده وتعاون مع العديد من الفنانين والشعراء في تلحين الاغاني المتنوعة والوطنية.



وقد بدأ التلحين وقدم اغنيات قبل ان يجاز كملحن ابرزها كشفوا سر الهوى بصوت المطرب فهد الماص في السبعينيات، فنجحت وحققت لهما شعبية في الكويت وفي دول مجلس التعاون الخليجي كذلك غنى المطرب عبدالمحسن المهنا فدوة لج التي حققت له نجاحا باهرا وايضا المطربة رباب يا من كنت حبي من كلمات الشاعر الغنائي عبداللطيف البناي.

وقد عرف الجمهور الفنان سليمان الملا كمطرب من خلال اغنيتين وطنيتين هما يا نبع الوفا الصافي ووين ارضك وين سماك كما تعاون سليمان الملا مع مطربين كثر من بينهم طلال مداح وانغام وفيصل عبدالله ومبارك المعتوق ومصطفى احمد وعبدالكريم عبدالقادر وعبدالله الرويشد ونبيل شعيل وغريد الشاطئ واخرين.



ويرتبط اسم الملحن الراحل سليمان الملا من خلال الاغنية التي ثبتت في وجدان كل اهل اكلويت في رائعته وطن النهار من تأليف الشاعر بدر بورسلي وغناء عبدالكريم عبدالقادر التي تم تسجيلها واصدارها في عام 1991 بعد تحرير الكويت.

كما تتقدم النهار التي ألمها المصاب من اسرة الفقيد الراحل باحر التعازي القلبية وخالص المواساة.