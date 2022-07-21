طريق الأشواك لـ 8 مليارات نسمة!

الاخيرة

البشرية جمعاء في كارثة كونها متجهة في نوفمبر القادم للوصول لعدد 8 مليارات من السكان رغم الصعوبات المعيشية القائمة من تضخم حاد في أسعار الخبز والغذاء والطاقة وتفشي الأمراض السارية، مما يحوج عقلاً ومنطقاً للحد من أعداد السكان لا زيادتهم، خاصة وأن أغلب الزيادات كما تظهر أرقام الأمم المتحدة قادمة من أكثر الشعوب جهلاً وفقراً وبطالة، وأقلهم إنتاجية كحال بعض شعوب أفريقيا وآسيا، مع تقلص حاد في الموارد الطبيعية...



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واحتاجت البشرية لعشرات آلاف السنين كي تصل للمليار الأول من السكان عام 1804، ثم ما يقارب القرن لمضاعفته، وفي عام 1950 بلغ عدد سكان الأرض 2?6 مليار، وخلال 37 تضاعف العدد إلى 5 مليارات في عام 1987، ثم تقلص العدد إلى عشرين عاما لزيادة العدد بمقدار مليار ليصبح 6 مليارات عام 1998، ثم ثلاثة عشر عاماً لزيادة العدد بمليار ليصبح 7 مليارات عام 2011، وازداد العدد بمليار خلال 11 عاماً فقط ليصبح 8 مليارات في نوفمبر 2022 مع متغيرات مناخية سالبة تزيد من عمليات التصحر، وتقلل من كميات الأمطار، إضافة إلى أن زيادة أعداد السكان تتسبب بزيادة بناء السدود في دول المنبع لتزداد دول المصب عطشاً وجوعاً.. وسكاناً!



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آخر محطة:

من سوء حظ الشعوب العربية أنه في الوقت الذي تتناقص فيه أهمية النفط موردهم الرئيس، تزداد بالمقابل أهمية المياه وشحتها لدرجة يعتقد أن دول منابع الأنهار وليست الدول العربية منها قد تقوم بإيصال المياه لدول المصب -لا عن طريق الأنهار التي ستجف بسبب كثرة السدود والتبخر الحراري- بل عن طريق الأنابيب التي ستتحكم بكمياتها وأسعارها، حيث ستصبح كالنفط تُباع ولا تُهدى.