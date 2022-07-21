حبس وافد سنتين اختلس 540 ألف دينار

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قضت محكمة الجنايات غيابيا امس بحبس وافد يعمل نائب مدير السوق المركزي في جمعية الفحيحيل لمدة سنتين ورد المبلغ المختلس 540 الف دينار عبر تزويره فواتير استلام بضائع وادخال مواد غذائية لا وجود لها. وكانت اللجنة القانونية في وزارة الشؤون، أكدت في بلاغها للنيابة العامة، أنه بعد أن ترك الموظف الهارب تم اكتشاف وجود اختلاسات مالية، وطالبت بمعاقبته وإعادة الأموال. واستعانت ادارة الجمعية بالضبطية القضائية ضد أحد الموظفين بعد رصده وعن طريق الكاميرات الداخلية للجمعية بعملية سرقة بضاعة عن طريق فواتير مزورة تصل قيمتها الى 540 الف دينار، أنه بالتدقيق على نشاطه، تبين ضلوعه أيضاً في تزوير توقيع مندوب إحدى الشركات على مستند مرتجع لبضاعة من الجمعية، موضحاً أنه تم استدعاء المندوب الذي أنكر توقيعه على المستند، حيث تبين أن الموظف قام بالتوقيع عليها لاختلاس المبالغ لمالية. وذكرت الشؤون أنه تم رصد عجز بقيمة المبلغ المالي بعد إجراء عمليات تدقيق موسعة.