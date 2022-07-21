المؤبد لـ مصري بدلاً من الإعدام لقتله كفيله

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ألغت محكمة التمييز الحكم الصادر بالإعدام شنقا لوافد مصري أقدم على قتل كفيله «عمدا مع سبق الإصرار والترصد»، وتقضي مجددا بالحبس المؤبد . وتتلخص تفاصيل الواقعة أنها تعود إلى 31 ديسمبر العام الماضي، حيث تلقت غرفة العمليات بلاغا بالعثور على جثة المجني عليه غارقة في بركة دماء بفناء بناية في منطقة خيطان، وبمعاينة الجثة وجدت عليها آثار طعنات. واستجوب رجال المباحث حارس البناية الذي أفاد بأن المجني عليه كان برفقة مقيم لا يعرفه، وبالاستعانة بهاتف القتيل وجدت اتصالات مع شخص تبين أنه على كفالته، فتم تحديد هويته وموقع وجوده وجرى إلقاء القبض عليه. واعترف الجاني بجريمته، مبينا أنه أقدم على قتل المجني عليه نتيجة خلافات مالية بشأن تجديد إقامته، وأنه اتجه بعد ارتكاب الجريمة إلى مسكنه في منطقة جليب الشيوخ وأخفى السكين هناك ثم استبدل ملابسه واتجه إلى مسكن قريب له في منطقة الفحيحيل.