استئناف رحلات البالون الطائر بالأقصر

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قررت سلطة الطيران المدني المصري استئناف رحلات البالون الطائر بمدينة الأقصر اعتبارا من صباح أمس،الأربعاء، 20 يوليو الحالي، وذلك بعد تعليق الرحلات لمدة يوم واحد فقط إثر واقعة انحراف بالون طائر صباح أول أمس الاثنين والتلامس مع بالون آخر كان على متنه 28 راكبا وصلوا جميعا بسلام وأمان بعد هبوط البالون إلى الأرض.

وكانت قد اتخذت سلطة الطيران المدني المصرى قرارا بتعليق نشاط البالون الطائر في الأقصر مؤقتاً لحين إشعار آخر، وأوفدت لجنة مختصة من مفتشي السلامة الجوية بسلطة الطيران المدنى المصرى للتحقيق في الواقعة.

وراجعت لجنة «السلامة الجوية» بمجرد وصولها جميع الإجراءات والخطوات المتخذة لتشغيل منطقة إقلاع البالون الطائر والتأكد من سلامة جميع الإجراءات، وكذلك سلامة جميع ركاب البالون محل الواقعة وعدم وجود أي شكاوى للركاب من الإجراءات التشغيلية للرحلتين محل التحقيق، حيث أشادوا بالإجراءات التي تمت فى أثناء عملية الهبوط الاضطراري، وبناء على ذلك اتخذت سلطة الطيران المدني قرارها باستئناف نشاط البالون الطائر بمدينة الأقصر، مع استمرار تعليق رحلات الشركتين محل الواقعة لحين استكمال التحقيقات.