أين تذهب هذا المساء؟

كانتين الشاطئ
المكان: شاطئ العقيلة.
التاريخ: الخميس- الجمعة- السبت 21-23/2022.
التوقيت: من 4:00 مساء إلى 11:00 مساء.
إضاءات:
فعالية شاطئية تتكون من مطاعم ومقاهي ومحال شبابية بالاضافة الى انشطة للصغار والكبار وبطولات بادل وكرة قدم شاطئية وكرة سلة وكرة طايرة شاطئية وغيرها من الفعاليات.
كلثوميات/ رحاب مطاوع
المكان: مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي
التاريخ والتوقيت:
21 يوليو الساعة 9:00 مساء.
22 يوليو الساعة 9:00 مساء.
إضاءات:
يتجدد اللقاء مع روائع كوكب الشرق في حفل «كلثوميات» الذي تحييه على مدى ليلتين المطربة المصرية رحاب مطاوع والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو د. أحمد عاطف.