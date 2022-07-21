أين تذهب هذا المساء؟

الاخيرة

كانتين الشاطئ

المكان: شاطئ العقيلة.

التاريخ: الخميس- الجمعة- السبت 21-23/2022.

التوقيت: من 4:00 مساء إلى 11:00 مساء.



إضاءات:

فعالية شاطئية تتكون من مطاعم ومقاهي ومحال شبابية بالاضافة الى انشطة للصغار والكبار وبطولات بادل وكرة قدم شاطئية وكرة سلة وكرة طايرة شاطئية وغيرها من الفعاليات.

كلثوميات/ رحاب مطاوع

المكان: مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي

التاريخ والتوقيت:

21 يوليو الساعة 9:00 مساء.

22 يوليو الساعة 9:00 مساء.

إضاءات:

يتجدد اللقاء مع روائع كوكب الشرق في حفل «كلثوميات» الذي تحييه على مدى ليلتين المطربة المصرية رحاب مطاوع والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو د. أحمد عاطف.