loader

الاخيرة

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

أين تذهب هذا المساء؟


كانتين الشاطئ
المكان: شاطئ العقيلة.
التاريخ: الخميس- الجمعة- السبت 21-23/2022.
التوقيت: من 4:00 مساء إلى 11:00 مساء.

إضاءات:
فعالية شاطئية تتكون من مطاعم ومقاهي ومحال شبابية بالاضافة الى انشطة للصغار والكبار وبطولات بادل وكرة قدم شاطئية وكرة سلة وكرة طايرة شاطئية وغيرها من الفعاليات.
كلثوميات/ رحاب مطاوع
المكان: مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي
التاريخ والتوقيت:
21 يوليو الساعة 9:00 مساء.
22 يوليو الساعة 9:00 مساء.
إضاءات:
يتجدد اللقاء مع روائع كوكب الشرق في حفل «كلثوميات» الذي تحييه على مدى ليلتين المطربة المصرية رحاب مطاوع والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو د. أحمد عاطف.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة