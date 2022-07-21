مجلس الأمة.. «طويل الأمد»

الأولى

فيما يترقب المشهد السياسي الاستقرار على احد الاسماء المتداولة للتكليف برئاسة مجلس الوزراء، لاحت التساؤلات السياسية المشروعة حول وجود اتصالات وتنسيق بين ما اسمته مصادر أطراف مسؤولة وعدد من القوى السياسية لاعادة ترتيب الحياة السياسية بتشريعات شديدة الحساسية متصلة بالانتخاب والنزاهة شكلا وموضوعا في الوقت الراهن استباقا لحل مجلس الامة بعقد جلسات خاصة أو عادية خلال الشهرين المقبلين.



وقالت المصادر ان التشريعات التي يجري الترتيب لها متعددة لكن ليس من المضمون التوافق عليها جميعا واقرارها لانها متوقفة على دعم الاغلبية النيابية، واهمها قانون الانتخاب للتصويت بالبطاقة المدنية، والمفوضية العليا للانتخابات، والدوائر الانتخابية وعدد الاصوات، ومنع تضارب المصالح، وتعديل اللائحة الداخلية للمجلس بشأن التصويت العلني للرئيس ومناصب مكتب المجلس وعدم مشاركة الحكومة بانتخاب لجانه وغل يدها عن المشاركة بالمسائل المتصلة بترتيبات الاستجوابات، وايجاد مخرج لقانون حرمان المسيء من الانتخاب والترشح. من جهته، كشف النائب السابق مسلم البراك عن الاستعداد لاقامة مؤتمر وطني سيتم الاعلان عنه من قبل اللجنة المنظمة ويتم مناقشة قانون لمفوضية خاصة في الانتخابات البرلمانى وآخر لنظام الانتخابات في هذا المؤتمر.



وأوضح البراك ان اللجنة المنظمة للمؤتمر ستضع القانونين الخاصين بالانتخابات امام النواب الحاليين قبل ان يتم فض دور الانعقاد الحالي وحل المجلس، مضيفا ان النواب يملكون ان يدعوا إلى جلسة خاصة اثناء انعقاد جلسة الميزانيات لانهاء هذا الملف.

وأكد البراك ان ملف نظام الانتخابات ومفوضية الانتخابات هو المدخل والبوابة الرئيسة للاصلاح السياسي الذي ستأتي به القوانين التي سيتم بحثها في المؤتمر الوطني، ونحن لن نتخلى عن هذا الملف بل نقول مافيه خير اي تيار سياسي أو شخصية سياسية لا يصدح بها الأمر.



وقال البراك ان تطلعاتنا كبيرة بشأن رئيس الوزراء المقبل وأن الاسمين المتداولين (الشيخ محمد صباح السالم والشيخ أحمد النواف) لهذا المنصب كلاهما امر ممتاز ووجودهما مفيد للكويت، لأنهما يملكان الفهم والمعرفة وتقبل الرأي والرأي الآخر والتطلع لمشروع بناء الكويت.

وأضاف البراك اننا نريد حكومة لانقاذ الكويت وان تتفاهم مع مجلس الأمة وبالتالي مع تطلعات الشعب.

من ناحيته قال النائب خالد العتيبي: نحن كنواب لا نتطلع للأسماء بقدر ما نتطلع ونركز على ضرورة تغيير الرئيس القادم للسياسة العامة في ادارة شؤون الدولة، فالاصلاح الحقيقي يبدأ بتغيير النهج لا بابدال الأسماء.



من جانبه دعا النائب اسامة الشاهين النواب الاصلاحيين لعقد اجتماعات تنسيقية للمرحلة المقبلة فور تكليف رئيس وزراء جديد من اجل الاتفاق على الاجندة الزمنية والاولويات. بدوره قال النائب احمد مطيع ان هذه الأيام فترة فاصلة بتاريخ الكويت السياسي يتطلع فيها الجميع لاعادة الكويت للاستقرار السياسي المنشود.