السياحة.. وللجان بقية!

الأولى

رغم وضوح حجم المشكلة التي تعاني منها البلاد بقلة الأماكن السياحية والترفيهية وحاجة الناس اليها وامتعاضهم من غيابها عن اي خطة حكومية عاجلة لاعادة احياء هذا الجانب المهم في المجتمع، تراجعت الحكومة عن قرار سابق لها بالسماح بإقامة مشروعات ترفيهية في الوفرة والعبدلي بالتزامن مع اصدر وزير المالية عبدالوهاب الرشيد قرارا بتشكيل فريق عمل فني خاص بالمشروعات السياحية.



ووفق خطاب وجهه الأمين العام لمجلس الوزراء الى وزارة المالية والبلدية والهيئة العامة للزراعة أكد ان الحكومة اصدرت قراراً بالغاء تكليف الهيئة العامة لشؤون الزراعة بسرعة استكمال التنسيق مع الجهات ذات الصلة، لوضع التصورات المشتركة التي من شأنها اقامة بعض الأنشطة والفعاليات الترفيهية في منطقتي الوفرة والعبدلي على المدى القصير والبعيد.

وقال العسعوسي في خطابه: ان مجلس الوزراء اطلع في اجتماعه المنعقد في 4 يوليو 2022 على التوصية الواردة ضمن محضر اجتماع اللجنة الوزارية المشرفة على متابعة تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى، والتي ناقشت مشروع اقامة انشطة ترفيهية في منطقتي الوفرة والعبدلي الزراعيتين من كل جوانبه.



وأضاف ان تنفيذ هذا المشروع يتعارض مع القوانين المحلية والمخطط الهيكلي الرابع للدولة ويخل بمنظومة الأمن الغذائي في البلاد.

من جانب آخر، اصدر وزير المالية وزير الدولة لشؤون الاستثمار عبدالوهاب الرشيد، قرارا وزاريا بتشكيل فريق عمل فني خاص بالمشروعات السياحية، برئاسة مستشار وزير المالية فاضل الدوسري، وعضوية كل من عبدالعزيز عصام العتيبي، وعبدالله محمد الكندري، ونغم احمد بورسلي، ولمياء عبدالله اللوغاني، وأسرار زكريا الأنصاري.

وأوكل القرار للفريق 4 مهام رئيسة تتمثل في وضع تصور للاستفادة من المرافق السياحية في الدولة، والنظر في المبادرات المقدمة ودراستها وتسهيل تنفيذها، ووضع المبادرات لفعاليات ترفيهية واجتماعية ورياضية، وتفعيل دور المشروعات السياحية لدعم واستضافة الفعاليات والمبادرات الشبابية.



وأعطى القرار الوزاري الفريق صلاحية وضع نظام لعمله وتحديد مكان اجتماعاته وله الاستعانة بمن يراه في سبيل انجاز التكليف على ان يقدم رؤيته وتوصياته خلال مدة محددة من تاريخ اول اجتماع له.

وألزم القرار وزارة المالية وشركة المشروعات السياحية وجميع الجهات المعنية بتزويد الفريق بكل ما يطلبه من مراسلات او مستندات او افادات وتقديم العون الكامل له في سبيل انجاز اعماله.