الكويت تنتج %18 فقط من استهلاكها اليومي للألبان

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قال رئيس اتحاد منتجي الألبان الطازجة عبدالحكيم الأحمد إن استهلاك البلاد من الألبان ومشتقاتها حوالي 1200 طن يومياً وإنتاج المزارع في الكويت يبلغ 200 طن بنحو 18%من الاستهلاك الكلي.



وكشف الأحمد في تصريح لـ(كونا) عن وجود 50 مزرعة تابعة للاتحاد منها 44 منتجة للحليب فيها أكثر من 21 ألف رأس منها 9505 أبقار حلوبة أنتجت خلال العام الماضي نحو 74 مليون لتر حليب بمتوسط 21.5 لتر لكل رأس في اليوم. ولفت إلى السعي الدائم لأصحاب المزارع لتحقيق الاكتفاء الذاتي مستقبلاً والتعاون مع مختلف الجهات في هذا المجال لاسيما أن أزمة الغذاء الأخيرة قد تستمر لوقت طويل وقد تتكرر مستقبلاً.