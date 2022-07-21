أردوغان: شن هجوماً جديداً في سورية على جدول الأعمال

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عواصم - الوكالات: أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وفق نص وزعته الرئاسة التركية، بعد محادثات مع رئيسي إيران ابراهيم رئيسي وروسيا فلاديمير بوتين أن الهجوم التركي الجديد على وحدات حماية الشعب الكردية في سورية سيبقى على جدول أعمال تركيا إلى أن تتم معالجة مخاوفها الأمنية.

وفي معرض حديثه للصحافيين في رحلة العودة من طهران اتهم أردوغان الميليشات الكردية ، وهي حليف رئيسي للولايات المتحدة في محاربة تنظيم داعش في سورية «بمص» البنزين السوري وبيعه لاحقا لحكومة الرئيس بشار الأسد. كما أوضح أنه يتعين على الولايات المتحدة الانسحاب من شرق نهر الفرات ووقف دعمها للجماعات الإرهابية. في المقابل اعتبرت دمشق أمس أن الرئيس التركي لم يحقق «أهدافه» خلال القمة مع نظيريه الإيراني والروسي.

وبعد ساعات من اختتام قمة طهران الثلاثية حلّ وزير الخارجية السوري فيصل المقداد ضيفا على نظيره حسين أمير عبداللهيان في الخارجية الإيرانية. وقال المقداد خلال مؤتمر صحافي مشترك «ننظر الى ما تمّ في قمة طهران على أنه إيجابي. طبعا نفهم أن هذه القمة لم تكن للرئيس رئيسي وللرئيس بوتين، كان هناك طرف آخر يشارك بها»، في إشارة الى اردوغان من دون تسميته.

وأضاف «الطرف الآخر كانت له الكثير من الأهداف والسياسات التي أراد أن يفرضها على الاجتماع»، الا أن ذلك «لم يتحقق بفِعل المناقشات الجادة والآراء التي طرحها الأصدقاء الايرانيون والأصدقاء الروس».