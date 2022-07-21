«الانتحار المناخي».. كوابيس الصيف متواصلة حتى 2060

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عواصم - الوكالات: عبرت موجة الحر الشديد المحيط الاطلسي لتجتاح الولايات المتحدة وتسبب انفجارا في سد «هوفر» العملاق، في حين حذرت الأمم المتحدة من تواتر الظاهرة حتى 2060 بسبب تغير المناخ مشيرة الى انه لا يوجد بلد محصن من نتائجها الكارثية كالجفاف والفيضانات والعواصف الشديدة.

ودعت الأمم المتحدة قادة العالم الى ان «يعوا» المشكلة خلف موجات الحر مثل تلك التي تجتاح اوروبا حاليا، والتي قد تصبح اكثر تواترا بسبب تغير المناخ حتى العام 2060 على الأقل. وقال الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية بيتيري تالاس في مؤتمر صحافي في جنيف ان «موجات الحرّ هذه تصبح اكثر تواترا بسبب تغير المناخ» وستزداد في العقود المقبلة.

من جانبه، قال رئيس الخدمات المناخية التطبيقية في المنظمة روبرت ستيفانسكي «ما يقلقنا هو ان الفاصل الزمني بين هذه الأرقام القياسية يتقلّص» وأضاف انه نظرا الى التركيزات الحالية لغازات الدفيئة في الغلاف الجوي، من المتوقع ان تستمر الزيادة في وتيرة موجات الحرّ «حتى العام 2060 على الأقل، بغض النظر عن نجاح التدابير المناخية».

وجاءت هذه التحذيرات غداة تحذير مماثل من الأمين العام للأمم المتحدة، انطونيو غوتيريش، من ان نصف البشرية في منطقة الخطر، من جراء الفيضانات والجفاف والعواصف الشديدة وحرائق الغابات، مؤكدا انه «لا يوجد بلد محصن». وقال امام «حوار بطرسبرغ للمناخ» الذي تنظمه المانيا ومصر في برلين، تمهيدا لمؤتمر المناخ العالمي «كوب 27» المزمع عقده في شرم الشيخ، ان البشرية تواجه «انتحارا جماعيا» بسبب ازمة المناخ.

ولقي اكثر من 1500 شخص حتفهم في اسبانيا والبرتغال، على مدار الأسبوع الماضي، بسبب موجة حر قياسية تضرب اوروبا. ورصد «معهد كارلوس الثالث الاسباني» 510 حالة وفاة مرتبطة بحرارة الجو في الفترة من 10 الى 16 يوليو.فيما سجلت البرتغال نحو الف وفاة خاصة بين كبار السن.

وبعد اوروبا اجتاحت موجة الحر انحاء الولايات المتحدة امتدادا من ولاية كاليفورنيا على الساحل الغربي وحتى ماساتشوستس شمال شرقي البلاد، وسط تحذيرات من استمرار الارتفاع في درجات الحرارة بشكل كبير اصدرتها هيئة الأرصاد الجوية الأميركية.

ومع ارتفاع درجات الحرارة الى ما يعادل اكثر من 44 درجة مئوية، تعرض سد «هوفر» الذي يزود كلا من ولايات كاليفورنيا ونيفادا وأريزونا بالكهرباء لانفجار احد المحولات. وفي بريطانيا التي بوغتت بدرجات حرارة تاريخية تحولت الى «كابوس» صيفي غير مسبوق انتشرت مشاهد تشابه تلك التي في اوكرانيا، من بقايا سيارات محترقة ومبان يعلوها السواد، بعد ان خاضت لندن اسوأ يوم من الحرائق منذ الحرب العالمية الثانية.