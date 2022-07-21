البورصة «خضرا».. والمكاسب 567 مليون دينار

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واصلت مؤشرات البورصة أمس باللون الأخضر لرابع جلسة على التوالي، لترتفع القيمة السوقية في نهاية جلسة أمس بنسبة 1.28 في المئة وبنحو 567 مليون دينار دينار من 44.223 مليار دينار إلى 44.791 مليار دينار.

واكد محللون أن جلسة أمس شهدت بداية إعلانات البنوك عن النتائج المالية للنصف الأول والتي جاءت إيجابية بنمو كبير مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وهو الأمر الذي أدى إلى الارتفاعات التي شهدتها الجلسة.



وتوقعوا أن تستمر البورصة في الارتفاع خلال الفترة القادمة مع توالي إعلانات النتائج، لاسيما أن جميع المؤشرات تشير إلى تحسن أداء الشركات مقارنة مع العام الماضي، موضحين أن هذا الارتفاع قد يستمر حتى نهاية الشهر الحالي خاصة مع صعود الاسواق العالمية ومواصلة أسعار النفط الارتفاع وهو ما سيدعم الاقتصاد المحلي بشكل عام.



كما زادت القيمة الرأسمالية للسوق الأول بنحو 467 مليون دينار وبنسبة 1.3 في المئة من 34.655 مليار دينار إلى 35.122 مليار دينار، كما صعدت القيمة السوقية للسوق الرئيس بنسبة 1.05 في المئة وبقيمة 100 مليون دينار من 9.567 مليارات دينار إلى 9.668 مليارات دينار.