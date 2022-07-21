الخميس 21 يوليه 2022 ,22 ذو الحجة 1443
رقم العدد:
4329
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وطن النهار
وطن النهار
آراء
مال وأعمال
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عربيات ودوليات
عربيات ودوليات
الرياضة
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دوليه
إضاءات
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دندرة
الأزمة السياسية تزداد حدة وتعقيداً بالكويت... نحمد الله أننا لسنا... الهند أو الصين!
دندرجي
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