وطن النهار

نفذت إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق في فرع بلدية محافظة الفروانية جولة ميدانية في منطقة جليب الشيوخ لرفع كل ما يشوه المنظر الجمالي ويعمل على إشغال الطريق ويشوه المنظر الحضاري.

وأوضح مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بالإنابة د. ناصر الرشيدي أن الجولة اسفرت عن رفع 15 سيارة مهملة بعد اتخاذ جميع الإجراءات القانونية وانتهاء فترة وضع ملصق الإنذار وقد تم إرسالهم لموقع حجز البلدية. من جانب أخر، نفذت إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق في فرع بلدية محافظة الجهراء جولة ميدانية في منطقة سعدالعبدالله لرفع السيارات المهملة والسكراب. وأوضح مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق فهد القريفه أن الجولة أسفرت عن رفع 13 سيارة مهملة بعد اتخاذ جميع الإجراءات القانونية وانتهاء فترة وضع ملصق الإنذار.

