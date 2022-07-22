وطن النهار

أكد ديوان الخدمة المدنية أنه نظراً لـعدم صدور قانون ربط الميزانية حتى تاريخه فإنه يتعذر معرفة عدد المقاعد المقررة للجهات في ميزانية الإيفاد ما ينعكس على عدم صدور كتاب الموافقة على الترشيح في استكمال الدراسة لموظفي الجهات.

وبين الديوان في تصريح صحافي فيما يتعلق بكتاب الموافقة المطلوب لموظفي الجهات الحكومية التابعة لميزانية الديوان الراغبين باستكمال دراستهم في جامعة الكويت أو الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، فإن الديوان يود التوضيح بأن كتاب الموافقة يصدر في حالة ترشيح الموظف للحصول على إجازة دراسية من جهة عمله ، علما بأن الديوان لم يقم بإصدار أي قرارات بهذا الشأن إنما يقوم بتفعيل قرارات مجلس الخدمة المدنية المنظمة لذلك.