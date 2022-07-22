وطن النهار

التقى مدير جامعة الكويت د. يوسف محمد الرومي بأسرة كلية العلوم الإدارية وأسرة كلية العلوم الحياتية ممثلة بأعضاء الهيئة الأكاديمية والهيئة الأكاديمية المساندة والهيئة الإدارية وطلبة الكليتين، وذلك بحضور القائم بأعمال أمين عام الجامعة بالإنابة د. محمد زينل، والقائم بأعمال نائب مدير الجامعة لشؤون الخدمات الأكاديمية المساندة د. محمد الملا، والقائم بأعمال مدير الجامعة للشؤون العلمية د. محمد الأنصاري، والقائم بأعمال نائب مدير الجامعة للتخطيط د. أسعد الراشد، والقائم بأعمال كلية العلوم الحياتية د. أحمد اللافي، والقائم بأعمال عميد كلية العلوم الإدارية د. إبراهيم ميرزا، بمسرح كلية العلوم الإدارية بحرم مدينة صباح السالم الجامعية- الشدادية.

وفي بداية اللقاء رحب القائم بأعمال عميد كلية العلوم الإدارية د. إبراهيم ميرزا بمدير جامعة الكويت د. يوسف الرومي، وبأعضاء هيئة التدريس والإداريين وطلبة الكلية، كما شكر مدير الجامعة على هذا اللقاء الذي من شأنه تقوية العلاقة بين الإدارة العليا للجامعة والكليات ومراكز العمل المختلفة.

وبدوره، أعرب القائم بأعمال عميد كلية العلوم الحياتية د. أحمد اللافي عن شكره لمدير الجامعة لإتاحته الفرصة لجميع منتسبي الكلية للتعبير عن معوقات العمل، وأخذ اقتراحاتهم وشكاويهم بعين الاعتبار.

