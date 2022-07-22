وطن النهار

قضى الأستاذ المساعد في الهندسة الكهربائية في الجامعة الأميركية في الكويت د. عمرو نور، ما يقارب 3 أشهر كزميل في كلية دارتموث، في نيو هامبشاير في الولايات المتحدة الأميركية، وقد عمل طوال فترة الزمالة على مشروعين، أولهما حول استخدام ارتفاع الحرارة بالجسيمات النانوية المغناطيسية (MNP) لعلاج أورام الأنسجة العميقة، حيث كان هدف البحث تحسين الحجم والتردد والتكوين والاعدادات لمصدر الطاقة الكهرومغناطيسية الخارجية لتحقيق الحرارة المرغوبة في الخلايا السرطانية، وتقليل الحرارة غير المرغوب فيها في الأنسجة الطبيعية، وذلك بالتعاون مع الأستاذ المشارك في كلية ثاير للهندسة في دارتموث د. فريدون شوبيتيدز.

وارتكز المشروع الثاني على نظام تصنيف يمكن استخدامه لتصنيف واستخراج الجسيمات الخطرة المتروكة في التربة، إذ تقلل هذه التقنية من تكاليف استخلاص التربة ويمكن استخدامها لأغراض مختلفة، ويعد هذا المشروع ذا فائدة كبيرة للكويت لأنه يمكن أن يساعد في التخلص من بقايا حرب الخليج وربما العثور على حقول النفط أو اكتشاف أنابيب النفط المعيبة.?

وتعليقًا على تجربته في دارتموث، قال د. عمرو: «لقد قدمت لي زمالة الجامعة الأميركية في الكويت وكلية دارتموث فرصة رائعة للوصول إلى أحدث مرافق البحث العلمي والباحثين العالميين في واحدة من أفضل مؤسسات أبحاث رابطة النخبة، فإن هذا النوع من الفرص يتعاون فيه المعلمون والباحثون، ويمثل أحد العوامل الرئيسة في التقدم المستمر للعلوم والتعليم».

كلية دارتموث هي المؤسسة الدولية الشريكة للجامعة الأميركية في الكويت، وقد عملت المؤسستان معًا بشكل وثيق منذ عام 2003 عندما وقعتا مذكرة تفاهم سهلت سلسلة من المشاريع الاستشارية والتعاونية، وقد تم تجديد الاتفاقية الأولية اخيرا للمرة الرابعة في أبريل 2018 لتمتد حتى عام 2022.