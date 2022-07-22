مال وأعمال

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كشفت بيانات رسمية عن تسجيل القروض الاستهلاكية ارتفاعاً قدره 750 مليون دينار في فترة 5 سنوات الممتدة من مايو 2017 إلى مايو 2022، من مستوى 1.12 مليار بنهاية مايو 2017 إلى مستوى 1.87 مليارات بنهاية مايو 2022، حققت القروض المقسطة ارتفاعاً قدره 4.53 مليارات دينار من مستواها البالغ 4.53 مليارات من مستوى 10.465 مليارات إلى مستوى 14.99 ملياراً وذلك خلال فترة خمس السنوات الممتدة من مايو 2017 إلى مايو 2022.

ووفق رصد أجرته «النهار» بناء على أرقام بنك الكويت المركزي، فقد بلغ إجمالي القروض الاستهلاكية والمقسطة بنهاية مايو 2017 ما يقارب 11.58 مليار دينار مقارنة بحدود 16.86 ملياراً بنهاية مايو 2021، ليصبح إجمالي الارتفاع في القروض الاستهلاكية والمقسطة بحدود 5.28 مليارات خلال فترة خمس السنوات.

ووفق الأرقام المتاحة ارتفع إجمالي التسهيلات الممنوحة للقطاع الصناعي من 1.9 مليار بنهاية مايو 2017 إلى مستوى 2.4 مليار بنهاية مايو 2022، بارتفاع قدره 500 مليون، كما سجل قطاع النفط والغاز ارتفاعاً قدره مليار دينار، حيث سجلت 2.3 مليار بنهاية مايو 2022 مقابل 1.3 مليار في مايو 2017.

وسجل القطاع العقاري ارتفاعاً قدره مليارا دينار خلال الفترة المشار إليها، حيث سجلت التسهيلات الائتمانية للقطاع 9.8 مليارات بنهاية مايو 2022 مقابل 7.8 مليارات بنهاية مايو 2017.