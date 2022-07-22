مال وأعمال

أصدر وزير المالية وزير الدولة لشؤون الاقتصاد والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار عبد الوهاب الرشيد، قراراً نص في مادته الأولى على انهاء عقد الرئيس التنفيذي لمكتب الاستثمار الكويتي في لندن اعتباراً من أمس مع إعفائه من فترة الإخطار البالغة 3 أشهر وتسوية مستحقاته على هذا الأساس.

ونص القرار الذي حصلت «النهار» على نسخة في مادته الثانية على تنفيذ أحكام القرار والعمل بما جاء به اعتباراً من تاريخ صدوره.

وقد استند القرار على القانون 47 لسنة 1982 بانشاء الهيئة العامة للاستثمار وعلى اللائحة الداخلية بشأن السياسة العامة لهيئة الاستثمار واختصاصات أجهزة الإدارة وعلى قرار مجلس الإدارة في 19 يوليو 2022 القاضي بانهاء عقد الرئيس التنفيذي في مكتب الاستثمار لندن للمصلحة العامة وتفويض مجلس الإدارة لاتخاذ ما يلزم.