مال وأعمال

كشفت أرقام رسمية حصلت عليها «النهار» أن عدد الجهات الحكومية التي لديها بند مصروفات خاصة بلغ 6 جهات باعتمادات مالية إجمالية قدرها 63.05 مليون دينار وذلك خلال العام المالي 2020/2021، فيما بلغ حجم المصروفات الفعلية منها 62.96 مليون دينار. وأشارت الأرقام إلى أن حجم المصروفات الفعلية في 11 عاماً الممتدة من 2010/2011 وحتى 2020/2021 بلغ 270.78 مليون دينار، علماً أن عام 2020/2021 لم يصدر بشأنه الحساب الختامي حتى الآن.

وتم استحداث بند المصروفات الخاصة بناءً على التعميم رقم 4 لسنة 2015 الصادر في شأن دليل رموز وتصنيفات الميزانية، حيث تضمن نوعاً للمصروفات الخاصة وهي المصروفات ذات الطابع الخاص لاعتبارات المصلحة العامة.

وتنظم المعايير والقواعد التي تنظم كل المصروفات الواردة في بند المصروفات التي يتم صرفها من اعتمادات الميزانية نفس المعايير عند اعتماد وصرف بند المصروفات الخاصة.

وفيما يتعلق بالرقابة على بند المصروفات الخاصة، فإنه يتم صرف المبالغ المدرجة في بند المصروفات الخاصة طبقاً للقوانين والتعاميم والتشريعات المالية النافذة بالإضافة إلى الكتب الدورية التي تصدر سنوياً عن وزارة المالية، كما يمارس جهاز المراقبين الماليين دوره في الرقابة على كل المصروفات، حيث يتم اعتماد استمارات الصرف في كل جهة من قبل المراقب المالي التابع لجهاز المراقبين الماليين.