مال وأعمال

قفزت قيمة فائض الميزان التجاري لصالح دول مجلس التعاون الخليجي مع اليابان في النصف الأول من 2022 بنسبة 124.7% على أساس سنوي، والسعودية تأتي في الصدارة.

وحسب إحصائية لـ«مباشر»، سجلت دول الخليج فائضاً تجارياً مع اليابان في ستة الأشهر الأولى من العام الحالي بقيمة 40.82 مليار دولار، مقارنة بـ18.17 مليار دولار في الفترة نفسها من 2021.

وتستند الإحصائية إلى التقرير الصادر عن وزارة المالية اليابانية، أمس الخميس، الذي يضم العلاقات التجارية لليابان مع مختلف دول العالم.

ومن ضمن الدول 5 دول خليجية وهي: المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وقطر، والكويت، وسلطنة عمان، التي ترتبط بعلاقات وشراكة اقتصادية مهمة مع اليابان، خاصة في مجال النفط والغاز.

وطبقاً للتقرير؛ فإن السعودية قد حققت أكبر قيمة فائض خليجياً مع اليابان بقيمة 16.09 مليار دولار، فيما سجلت عمان أقل فائضاً خليجياً بـ1.06 مليار دولار.

وبلغ التبادل التجاري بين 5 دول خليجية ذكرها التقرير السنوي لوزارة المالية اليابانية نحو 55.27 مليار دولار في النصف الأول من 2022، مقارنة بـ30.35 مليار دولار بالفترة المناظرة من 2021، بنمو سنوي 82.08%.

وبشأن الشرق الأوسط فقد سجل فائضاً تجارياً مع اليابان بلغت قيمته 40.58 مليار دولار، بزيادة 129.3% عن مستواها البالغ 17.70 مليار دولار في ستة الأشهر الأولى من العام الماضي.

وبشكل عام سجلت اليابان عجزاً في ميزانها التجاري خلال النصف الأول من العام الحالي بقيمة 57.35 مليار دولار؛ إذ بلغت قيمة صادراتها 33.25 مليار دولار، فيما استقبلت أسواقها ورادات بـ38.98 مليار دولار.

