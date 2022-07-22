مال وأعمال

اكتست البورصة باللون الاخضر خلال هذا الاسبوع لتصعد مؤشراتها بشكل جماعي خلال جميع الجلسات،، لتحقق البورصة في نهاية الأسبوع مكاسب في القيمة السوقية بلغت 1.84 مليار دينار لترتفع من 45.55 مليار دينار في الخميس 14 يوليو إلى 45.55 مليار دينار خلال جلسة أمس.

ويرى محللون أن السبب الرئيس وراء الارتفاعات التي شهدتها البورصة الأسبوع الماضي هو نجاحها في التغلب على التأثيرات السلبية لسياسة التشدد النقدي التي يتخذها الفيدارلي الأمريكي برفع الفائدة لمواجهة معدلات التضخم المرتفعة، وما يتبعه من إجراءات مماثلة من البنوك المركزية الأخرى حول العالم، وهو المتوقع حدوثه خلال الأسبوع القادم.

وأضافوا أنه مع هذه الارتفاعات فقد استطاعت البورصة أن تعوض أغلب الخسائر التي تكبدتها من بداية شهر يونيو الماضي، حيث كانت القيمة السوقية 45.3 مليار دينار في 5 يونيو، لافتين إلى أن مؤشرها صعد من بداية العام بنحو 8.9 في المئة.

ومؤشر السوق الأول مرتفع بنحو 12 في المئة، ومؤشر السوق الرئيسي 50 بنسة 0.2 في المئة، إلا أن مؤشر السوق الرئيسي هبط من بداية العام بنسبة 1.2 في المئة.

وتوقعوا أن تسهم اعلانات النتائج للنصف الأول من العام الحالي في زيادة الزخم والارتفاعات خلال الفترة المقبلة، لاسيما مع التوقعات بنمو قوي لأداء البنوك والشركات خلال النصف الأول مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأشاروا إلى أن من ضمن العوامل الإيجابية التي تدعم البورصة هو مواصلة أسعار النفط الارتفاع وهو ما سيدعم الاقتصاد المحلي بشكل عام والبورصة بشكل خاص، لاسيما وأن بقاء مستويات أسعار النفط أعلى سعر التعادل يؤمن فوائض مالية جيدة للدولة، مع السيطرة على معدلات التضخم، وهو الأمر الذي عزز تغيير وكالة ستاندرد آند بورز لنظرتها المستقبلية للتصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت من سلبية إلى مستقرة.

وقفزت القيمة السوقية للسوق الأول بنسبة 4.7 في المئة وبقيمة 1.6 مليار دينار لترتفع من 34.22 مليار دينار إلى 35.845 مليار دينار، كما زادت القيمة السوقية للسوق الرئيسي بنسبة 2.4 في المئة وبقيمة 225 مليون دينار من 9.478 مليارات دينار إلى 9.703 مليارات دينار.

وارتفع المؤشر العام للبورصة خلال أسبوع بنحو 310.4 نقاط من 7360.3 نقطة إلى 7670.7 نقطة، فيما أغلق مؤشر السوق الأول مرتفعاً بنحو 386.6 نقطة وبنسبة 4.7 في المئة من 8184.84 نقطة إلى 8571.49 نقطة.

وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنحو 135 نقطة بنحو 2.4 في المئة من 5655.24 نقطة إلى 5790.26 نقطة، وصعد مؤشر «الرئيسي 50» بنسبة 3.5 في المئة وبنحو 210.2 نقاط من 5894.09 نقطة إلى 6104.35 نقاط، وبلغت سيولة الأسبوع 280.65 مليون دينار وذلك بالتداول على نحو 1.05 مليار سهم عبر 60.46 ألف صفقة.

